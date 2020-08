Jonna Ekberg prend son envol et quitte les écuries Stephex

Cavalière jeunes chevaux et compétitrice aguerrie jusqu’au niveau 3*, la Suédoise Jonna Ekberg a décidé de mettre fin à sa collaboration avec les écuries Stephex. Après six ans de travail commun, les deux parties se quittent en bons termes, avec pléthore de succès à leur actif.

Pendant plus de six années, la Suédoise Jonna Ekberg s’est employée à former une partie des chevaux des écuries Stephex. Propriété du marchand Stephan Conter, la structure compte, outre les filles du propriétaire, Zoé et Emilie, ainsi que Petronella Anderson, compagne du Belge, sur l’Allemand Daniel Deusser et l’Italien Lorenzo De Luca, ses deux cavaliers stars.

Lors de son passage dans les infrastructures du Plat-pays, Jonna Ekberg a eu l’occasion de monter certains des meilleurs chevaux du monde. Ainsi, la jeune femme de tout juste trente ans a eu entre ses mains des montures telles que Jasmien vd Bisschop, lauréate l’an passé du difficile Grand Prix du Longines Global Champions de Hambourg avec Daniel Deusser, Scuderia Tobago Z, qui défendait les couleurs de la Mannschaft lors des championnats d’Europe Longines de Rotterdam en 2019, ou encore Limestone Grey, très performant avec Lorenzo De Luca entre 2015 et 2018.

Compétitive jusqu’au niveau 3*, Jonna Ekberg avait aussi pris part à des épreuves 5* comme lors de la finale du circuit de la Coupe des nations Longines de Barcelone en 2018, ou encore à l’occasion du CSI 5* de Helsinki, support d’une étape de la Coupe du monde Longines.

“Dire que mon expérience au sein des écuries Stephex a été incroyable pour moi serait un euphémisme”, a salué la cavalière sur son compte Facebook. “J’ai monté plusieurs chevaux fantastiques, concouru sur certains des plus beaux terrains du monde et travaillé avec certains des meilleurs cavaliers qui soient. C’est un rêve qui s’est concrétisé.” Sur les réseaux sociaux, bon nombre de ses collègues d’écurie se sont d’ailleurs ému de son départ.

À compter du premier août, la talentueuse amazone volera donc de ses propres ailes. Et son désormais ex-patron n’a pas manqué de saluer le travail de son ancienne cavalière. “Jonna Ekberg a occupé une part importante de la famille Stephex”, a écrit Stephan Conter. “C’est une grande perte pour nous de la voir partir. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite !”

