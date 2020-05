Juan Matute Guimón hospitalisé dans un état préoccupant

Le jeune Juan Matute Guimón a été victime d’une hémorragie cérébrale hier. Le membre de l’équipe de dressage d’Espagne a été transporté par hélicoptère dans un hôpital de Madrid. Il est toujours dans un état de santé préoccupant.

Alors qu’il venait de descendre de cheval, Juan Matute Guimón a été victime d’une grave hémorragie cérébrale hier en fin de journée. Le cavalier de vingt-deux ans a perdu connaissance et a été pris en charge dans un hôpital à Madrid, après avoir été transporté par hélicoptère. “Juan souffrait de maux de tête toute cette semaine, mais nous pensions qu’il s’agissait d’une allergie”, a expliqué son père Juan Matute Azpitarte à Dressage-news.com. Ce mercredi 6 mai, sa sœur Paula Matute Guimón qu’aucune nouvelle concernant l’état de santé de son frère ne pouvait pour l’heure être donnée.



Extrêmement remarqué car déjà au plus haut niveau malgré son jeune âge, Juan Matute Guimón compte des participations à six championnats d’Europe Jeunes ainsi qu’une sélection pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon (Caroline du Nord), en 2019. L’Espagnol prend régulièrement part à des étapes de la Coupe du monde et avait même permis à l’Espagne de décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo, pour lesquels il se préparait avant qu’ils ne soient repoussés à 2021. En avril, le cavalier devait prendre part à sa première finale de la Coupe du monde, à Las Vegas, mais cette dernière a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19.

Très apprécié dans la sphère équestre, Juan Matute Guimón a été au centre de nombreuses publications de ses confrères sur les réseaux sociaux aujourd’hui, à l’instar de la Française Morgan Barbançon Mestre, du Suédois Patrik Kittel, des Allemands Jessica von Bredow-Werndl et Soenke Rothenberger, ou encore de son compatriote et cavalier de jumping Sergio Alvarez Moya.

