Julien Épaillard poursuit sur sa lancée à Bordeaux

Il y avait peu de monde au barrage du difficile Grand Prix secondaire du CSI 5*-W de Bordeaux dimanche. Quatre couples sur les trente-quatre au départ, un Hollandais (Maikel van der Vleuten), un Suisse (pas Guerdat qui fait une petite faute aujourd’hui, mais Pius Schwizer) et deux Français (Félicie Bertrand et Julien Épaillard).



Félicie Bertrand est donc passée tout près de l’exploit, remporter deux Grands Prix Land Rover consécutifs, ce qui nous – renvoyé à l’époque de ce couple mythique que formaient l’Allemand Franke Sloothaak et Joli Cœur dans les années 90. Si près, mais si loin, mais aucun regret à avoir : avec ou sans faute, le temps de la petite Sultane n’aurait pas suffi à battre la grande Queeletta associée à Julien Épaillard, seule sans-faute de ce barrage. Il aurait manqué de toute façon dix-neuf centièmes à Félicie Bertrand : “Mais je suis complètement ravie de cette deuxième place. Mon temps était plus lent que celui de Julien alors je n’ai pas de regret. Le seul regret que j’ai c’est ma petite faute hier, en Coupe du monde. Mais la jument saute incroyablement bien et a montré que notre victoire de l’année dernière n’était pas juste due à la chance ou au hasard”.



Mais quel beau dimanche pour l’équitation française : si Félicie a manqué son doublé de peu, Julien a réussi le sien : “C’est un très bon début d’année pour mon équipe. J’ai la chance d’avoir des partenaires incroyables autour de moi ce qui est hyper motivant et me pousse à faire de mon mieux. C’est une chance inouïe d’avoir Queeletta dans mon écurie. Je n’ai pas voulu la monter en Coupe du monde car j’avais besoin de donner un peu de métier à Toupie de la Roque qui serait la remplaçante de Queeletta à Las Vegas s’il lui arrivait quelque chose. En bouclant mon parcours hier, je la qualifiais également pour cette finale. Mais c’est bien avec Queeletta que je compte aller défendre mes chances en finale de cette Coupe du monde. Aujourd’hui, je ne voulais pas faire un barrage à tout casser mais il fallait quand même que je prenne un tout petit peu de risque pour pousser Pius à la faute”. Stratégie gagnante donc !



Ce n’est donc pas un hasard si Julien Epaillard est aujourd’hui le numéro un français avec de bonnes chances de rentrer dans le top 10 mondial le mois prochain ! Les tricolores auront donc enlevé cinq des six épreuves du week-end.