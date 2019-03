Julien Epaillard s’adjuge le Longines Global Champions Tour de Doha

Samedi à Doha, Julien Epaillard a remporté l’une de ses plus belles victoires en s’imposant dans le Grand Prix de Doha, étape d’ouverture de la nouvelle saison du Longines Global Champions Tour. Un succès significatif car Usual Suspect d’Auge, un cheval qu’il a fait naître avec son épouse Susana Epaillard, n’était pas supposé courir ce rendez-vous. En effet, Virtuose Champeix, deuxième jeudi de la première épreuve de la Global Champions League, aurait dû s’aligner dans cette épreuve. Le Normand a donc décidé d’engager son autre alezan, qui a donc couru cinq épreuves tout au long du week-end, en se classant à quatre reprises ! L

Grâce à cette victoire, le fils de Jarnac âgé de onze ans est ainsi devenu un cheval qui pourra compter en équipe de France puisqu’il vient d’accéder au Groupe 1 (deux groupes ont été mis en place par la Fédération française d’équitation afin de hiérarchiser les forces en présence des Bleus).



Dessiné par Uliano Vezzani, le parcours initial a été exigeant et très technique. Seuls cinq couples sur trente-trois ont ainsi réussi à effectuer un sans-faute. Des paires pourtant très expérimentées comme Edwina Tops-Alexander avec sa bondissante California, ou encore Pieter Devos et son fantastique Espoir ont effectué des parcours à quatre points, et ont respectivement terminé à la sixième et septième place. En selle sur Viking d’la Rousserie, Kevin Staut est parvenu à se classer douzième malgré ses huit points, grâce à un parcours rapide. Avec ce propre frère de Ratina d’la Rousserie, ancienne monture de Pénélope Leprevost, le numéro un tricolore avait déjà remporté quelques heures plus tôt l’épreuve qualificative pour le Grand Prix côté à 1,55/1,60m.



Au barrage, Julien Epaillard a ouvert le bal, après un bon premier parcours, fluide et rythmé, ne laissant que peu de places à ses quatre adversaires du jour. Deux stratégies se sont alors opposées pour ses concurrents. La première a consisté à ne pas jouer le chronomètre et assurer un double sans-faute ; Alberto Zorzi en selle sur Contanga et Nicola Philippaerts avec H&M Chilli Willi ont choisi cette prudence. L’Italien a donc terminé cinquième et le pilote belge s’est classé troisième, tous deux terminant sans pénalité. La seconde tactique a été de jouer le jeu du chronomètre, quitte à prendre des risques. Le néerlandais Frank Schuttert avec Chianti’s Champion a usé de cette stratégie mais a malheureusement fauté après un tournant trop serré et a terminé à la quatrième place. Ben Maher accompagné par son exceptionnel Explosion W a lui décidé de prendre beaucoup d’allure en effectuant des tournants assez larges. De ce fait, il s’est glissé sur la deuxième marche du podium à quelques dixièmes du français.



Avec cette victoire marquante, Julien Epaillard a remporté un pactole de 123 750 euros. Il est ainsi le premier qualifié pour le Super Grand Prix du LGCT qui se déroulera à Prague.