Kevin Staut accueille une monture de choix

Alors que la période de confinement en raison du Covid-19 a démarré il y a quelques jours, Kevin Staut, leader de l’équipe de France de saut d’obstacles, a officialisé aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle recrue dans ses écuries. En effet, il y a quelques semaines, le Normand a accueilli Cheppetta, talentueuse jument qui évoluait jusqu‘ici sur la scène internationale sous la selle de la Belge Céline Schoonbroodt de Azevedo. “J’adore Cheppetta, c’est une jument que je vois sur le circuit depuis longtemps et qui a d’énormes qualités“, s’est exprimé le champion olympique par équipes de Rio de Janeiro. “Je suis absolument ravi de la récupérer dans mon piquet, dont elle constituera immédiatement le fer de lance de tous les porteurs de parts.“

“Le transport de la jument s’est fait in extrémis avant le confinement à son retour du Sunshine Tour en Espagne”, a précisé Virginie Couperie-Eiffel, gérante des intérêts des écuries de Barbizon. “Dans ce contexte extrêmement difficile pour tout le monde, essayons de rester positifs. Le nouveau couple va avoir le temps de se découvrir et Cheppetta va se ressourcer après une belle saison avec Céline. Ce changement de camp émane d’une association inédite avec Vivaldi-Jumping créé par Didier Krainc et Kevin Staut. Notre objectif est de permettre à de nouveaux investisseurs de participer à la carrière de cette incroyable performeuse. La syndication ouvre beaucoup de nouvelles perspectives pour les sports équestres.”

“L’arrivée de cette championne chez Kevin est la réalisation d’un projet commun qui nous permet de partager ce rêve et de suivre la carrière sportive d’une jument de classe olympique”, conclut Didier Krainc, entrepreneur et fondateur en octobre 2017 de l’écurie Vivaldi, un groupe d’une demi-douzaine de chefs d’entreprise, gestionnaires de fonds, consultants et cadres supérieurs, tous passionnés de chevaux.