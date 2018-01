La Coupe du monde Longines fait escale à Leipzig

La course aux points pour la finale de la Coupe du monde Longines de Paris continue ce week-end à Leipzig. Une étape sous haute tension donc pour les cavaliers qui n’ont pas encore réussi à se qualifier. En effet, il ne leur reste plus que quatre étapes pour récolter les points manquants pour la finale de l’AccorHotels Arena, qui se tiendra du 11 au 15 avril prochain. Pour d’autres, l’inquiétude n’est plus de mise puisque le précieux ticket et d’ores et déjà acquis. Ayant franchi la barre des quarante points au classement général, Henrik von Eckermann, Kevin Staut, Edwina Tops-Alexander, Daniel Deusser, Steve Guerdat et Roger-Yves Bost sont en effet certains d’être qualifiés. Vainqueur de l’étape à Leipzig l’an dernier, le belge Grégory Wathelet fera le déplacement en Allemagne pour tenter de conserver son titre.

À domicile, les Allemands seront évidemment présents en nombre et compteront pas moins de trente-et-un cavaliers dans le CSI 5*-W. La plupart des meilleurs pilotes du pays fouleront la piste allemande, à l’instar de Christian Ahlmann, Daniel Deusser, Marcus Ehning, Marco Kutscher, ou encore Hans-Dieter Dreher. Pour contrer la délégation allemande, la Suède a elle aussi envoyé quatre de ses meilleurs cavaliers, dont le champion d’Europe en titre Peder Fredricson, tout juste récompensé par le Jerringpriset, un prix remis au meilleur sportif suédois de l’année. Il sera épaulé par Stephanie Holmén, Mathilda Karlsson et Douglas Lindelöw. Les États-Unis compteront une seule représentante ; Reed Kessler, qui devra notamment se méfier du récent vainqueur du Grand Prix CSI 5* de Bâle, Martin Fuchs, tout comme de son compatriote Werner Muff. Pendant ce temps, Marc Houtzager, Harrie Smolders et Maikel van der Vleuten concourront pour les Pays-Bas tandis que du côté irlandais, Michael G Duffy, Cameron Hanley et Denis Lynch défendront leurs couleurs. Piergiorgio Bucci, Luca Maria Moneta et Alberto Zorzi tenteront le tout pour le tout pour que l’arène allemande résonne au son de la Fratelli d’Italia, mais rien ne garantit que le sésame ne reste finalement pas aux mains des belges. Pieter Devos, Judy Ann Melchior et François Mathy Jr seront en effet au rendez-vous aux côtés de Grégory Wathelet.

Pour cette vingtième édition de l’étape de Leipzig, les tricolores seront représentés par trois des leurs, dont Simon Delestre, actuellement dixième du classement général avec trente-cinq points. Pour lui, la qualification est à portée de sabots ! Un bon classement dans le Grand Prix lui assurerait définitivement un ticket pour la finale de Bercy. Si Kevin Staut est certain de pouvoir concourir dans la capitale française en avril, pour Aldrick Cheronnet, c’est une autre paire de manche. Avec vingt-deux points au compteur, l’Occitan devra en effet réaliser une sacrée performance pour espérer se qualifier à son tour.

Les étapes Coupe du monde de voltige et d’attelage se disputeront également dans la ville de la Saxe.