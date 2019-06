La Croisette accueille le Longines Global Champions Tour

Après l’étape d’Hambourg le week-end dernier, le Longines Global Champions Tour et sa League (LGCT et GCL) s’installent cette semaine sur la Croisette de Cannes. Le stade des Hespérides accueillera trois jours de compétition sportive.

Au programme, plusieurs nations s’élanceront sur des parcours imaginés par le chef de piste Gregory Bodo. Le Grand Prix de la Ville verra s’élancer trente-cinq des meilleurs cavaliers au monde à l’instar de la seule représente australienne, Edwina Tops-Alexander. Elle sera en selle sur sa performante California qui lui a permis de remporter les play-offs de Prague l’an dernier. Préservée depuis l’étape floridienne, la jument de douze ans devrait être redoutable. Vainqueur du circuit l’an passé, le Britannique Ben Maher devra s’en méfier. Côté américain, Margie Goldstein-Engel sera en selle sur Dicas avec qui elle a remporté une épreuve de vitesse à Hambourg la semaine dernière. L’amazone ne sera pas la seule représente du Stars and Stripespuisque Jessica Springsteen prendra part à la compétition avec sa jument de douze ans RMF Zecilie. Toujours pour le continent américain, le Brésil sera représenté par Yuri Mansur et Marlon Modolo Zanotelli. Le premier se présentera en selle sur Casando et Lou Lou VLS tandis que le second, présent à St-Gall la semaine dernière, tentera de relever le défi avec sa fille d’Apache d’Adriers, Sirène de la Motte.



La Colombie comptera quant à elle sur Carlos Enrique Lopez Lizararo tandis que le Japon viendra défendre ses couleurs avec la présence de Mike Kawai. Le nouveau cavalier de l’ancienne monture de Jérôme Guery, Celvin, prendra part au concours en selle sur Alcazar Sitte et Kahlua.

Pour sa part, le Vieux Continent propose une ribambelle de très bons cavaliers puisque les Pays-Bas viennent en nombre avec six cavaliers comme le multi médaillé Maikel Van Der Vleuten et son étalon de dix-sept ans Verdi TN. De plus, l’expérience de Gerco Schröder sera aussi au rendez-vous, le néerlandais participera avec ses deux hongres Glock’s Cognac Champblanc et Davino Q. Parmi ces sportifs talentueux, l’Allemand Daniel Deusser essaiera de remettre le couvert pour cette étape française. Le cavalier des écuries Stephex s’est en effet imposé lors du Grand Prix LGCT la semaine dernière à Hambourg avec Jasmien v. Bisschop. Il faudra aussi compter sur le talent du Suédois Peder Fredricson qui pourrait être capable de conserver son dû avec Hansson WL, vainqueur de cette même étape l’an dernier.



Côté tricolore, les cavaliers comme Kevin Staut et Simon Delestre seront au départ des épreuves avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC pour le premier et Chesall Zimequest ainsi que Chesall Zimequest. Julien Épalliard, sera pour sa part aux rênes d’Usual Suspect d’Auge et Quincy Lady. À noter la présence de Jeanne Sadran, tout juste âgée de dix-huit ans, qui sera aux rênes de Unforgettable Damvil et AD Reflet d’Azif.