La deuxième étape du Grand National pour Jérome Hurel

Sur la grande piste en sable du haras de Jardy, Jérome Hurel a été le meilleur hier après-midi. Si Alexis Deroubaix et Timon d’Aure se sont imposés dans la première étape du Grand National à Royan, c’est le Francilien et son bai Ohm de Ponthual qui sont montés sur la plus haute marche du podium lors de ce deuxième acte.

À Marnes-la-Coquette, soixante-huit couples se sont élancés à l’assaut du Grand Prix Pro Élite sur des barres à 1,50m. À l’issue de cette première manche, dix duos sont sortis indemnes et se sont élancés sur le barrage.

Parmi eux, les frères Angot sont parvenus à laisser toutes les barres sur leurs taquets. Cédric a accédé au barrage avec ses deux meilleurs chevaux, Saxo de la Cour et Talent des Moitiers. Avec le second, il a réussi à monter sur la troisième marche du podium grâce à un chronomètre de 38“28. Avec le fils de Dollar de la Pierre, il s’est adjugé la huitième place après avoir commis une faute. Son frère Florian a lui terminé au pied du podium grâce à Soprano de Grandry, au terme d’un double sans faute et d’un barrage conclu en 38“59.

Deuxième cavalier à s’élancer au barrage, Benoit Cernin a imposé un chronomètre de référence sérieux puisqu’il a franchi la ligne d’arrivée en 37“99 grâce à son bon Uitlanders du Ter. Une pole position qui lui a été ravie par le couple le plus expérimenté de ce barrage. Juché sur son fidèle Ohm de Ponthual, seize ans, Jérome Hurel a en effet pris tous les risques. Une tactique payante puisque le Tricolore a franchi la ligne d’arrivée en 37“79, de quoi lui assurer la victoire. Le Normand Mathieu Billot aurait bien pu lui passer devant grâce à son chronomètre de 37“32, mais une faute d’Unick d’Ick sur l’ultime vertical lui a coûté la victoire.

Dans cette étape, Jérome Hurel et Benoit Cernin, tous deux représentants de l’écurie Or Vet/Ar Tropig ont donc ravi les premières places de l’épreuve. Une belle performance pour cette écurie, qui devrait défendre ses chances lors de la prochaine échéance du circuit fédéral, le 22 avril à Cluny.