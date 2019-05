La Grande-Bretagne l’emporte à Compiègne

Au cœur de l’Oise avait lieu ce week-end des Internationaux de dressage à Compiègne. Ainsi, un CDIO 5* a séduit plusieurs grands noms de cette discipline à l’image des Britanniques Carl Hester, Shelly Francis ou encore l’Allemande Helen Langehanenberg. La Coupe des nations a été remportée par le Royaume-Uni dont les cavaliers ont réussi à être réguliers tout au long des trois Grands Prix proposés.

Le samedi avait lieu le Grand Prix, qui avait surtout pour objectif de permettre aux sélectionneurs nationaux de déterminer qui seraient les cavaliers qui disputeraient le Grand Prix Spécial le lendemain, et ceux qui prendraient part à la Reprise Libre en Musique. Et pour ce premier acte, le Suédois Patrik Kittel en selle sur sa baie longiligne, Well Done de la Roche CMF, a impressionné le jury. Malgré de petits accrocs dans les transitions piaffer-passage, le duo a effectué de magnifiques passages ainsi que d’excellents appuyers. Non loin derrière eux, Carl Hester et son fidèle Hawtins Delicato, qui revient progressivement à son meilleur niveau, ont obtenu une jolie moyenne de 76,348 %. Helen Langehanenberg et Damsey FRH ont complété le podium. La première Veste Bleue classée dans ce Grand Prix est portée par Morgan Barbançon-Mestre avec son cheval de tête Sir Donnerhall II OLD.

Dans le Grand Prix Spécial, quatorze cavaliers étaient engagés. Gareth Hughes avec sa jument KPWN de treize ans Classic Briolinca a séduit le public grâce en particulier grâce à un magnifique travail au galop et d’excellentes pirouettes, obtenant une note de 75,638 %. Patrik Kittel a dû s’incliner cette fois-ci avec sa jument CH et a pris la deuxième place à 1,5 % derrière le vainqueur. Le Britannique Carl Hester et son hongre de onze ans ont pêché notamment sur les pirouettes, mais ont réussi une reprise fluide dans l’ensemble, leur permettant ainsi de prendre la troisième place. Les deux Français Arnaud Serre, sur Ultrablue de Massa, et Anne-Sophie Serre, avec Vistoso de Massa, ont terminé respectivement à la onzième et douzième places de l’épreuve.

La Reprise Libre en Musique a elle souri aux Pays-Bas puisque la victoire est revenue à la dresseuse Emmelie Scholtens en selle sur Desperados. Tous deux avaient déjà performé la veille en prenant la quatrième place du Grand Prix et ont réussi à nouveau une reprise fluide évaluée à 81,585 %. Il s’agit tout simplement pour ce couple de leur meilleure performance ensemble à ce niveau de compétition. L’Allemande Helen Langehanenberg et son puissant étalon de dix-sept ans ont effectué une reprise un petit peu décevante bien que régulière, prenant la deuxième position. En récoltant une note de 80,775 %, le couple a été en nette baisse par rapport à leurs performances précédentes, évaluées quatre à six pour-cents au-dessus. L’Américaine Shelly Francis, habituée des CDIO de Wellington, a réussi à se hisser à la troisième place avec une note en légère hausse pour le couple à ce niveau de compétition (79,610 %). Morgan Barbançon-Mestre a à nouveau été la meilleure Française et s’est ainsi emparée de la cinquième place de cette Libre. Stéphanie Brieussel et son fidèle Amorak ont quant à eux pris la quinzième place.

Par conséquent, la Grande-Bretagne a pris la première place de cette Coupe des nations, devant l’équipe suédoise emmenée par Patrik Kittel et Antonia Ramel. La dernière marche du podium est revenue aux États-Unis notamment grâce aux bons résultats de Shelly Francis. La France est à la cinquième place, juste derrière les Pays-Bas.