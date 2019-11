La première de Sylvain Misraoui à Lyon

Succès à nouveau pour cette étape menée de main de maître par Sylvie Robert et toute son équipe qui a réuni pas moins de cinquante-trois couples au départ de la Pro Élite Grand Prix à 1,50m jeudi en fin de matinée. Et belle victoire pour Sylvain Misraoui avec Athina Mail et pour son écurie Horse Enjoy – Efficiens qui inscrivent leur nom dans le palmarès de ce rendez- vous lyonnais très convoité.



C’est devenu une habitude de à Lyon, c’est Jean-François Gourdin qui avait la tâche de dessiner cette Pro Élite Grand Prix. Et ce sont finalement onze couples qui ont réussi à boucler leur premier tour sans-faute et se qualifier ainsi pour le barrage dont Aurélien Leroy (écurie Forestier Sellier I) avec ses deux chevaux engagés.



Un barrage pas si facile car les trois premiers couples à s’élancer sont pénalisés d’une faute : Maximilien L’Huillier (écurie Oze Stables – Domaine des Etoiles) avec Orlof de Bettegney, Aurélien Leroy avec Carrera Sunheup Z et Paul Delforge (écurie Jump In) avec Uschka du Tassier.



C’est finalement Julia Dallamano, cavalière sans écurie, qui ouvre le bal des doubles sans-faute. Associée à l’ancienne monture de Simon Delestre, Chadino, elle passe la ligne d’arrivée avec un chronomètre de 41“09. Une position de leader très brièvement occupée car la jeune Leona Mermillod Baron (écurie Vitalhorse – Les écuries de Wy), cavalière suivante dans la liste des barragistes, abaisse le temps de référence de quelques centièmes avec Chanel de la Claye.



Puis c’est au tour de Sylvain Misraoui de rentrer de nouveau sur cette incroyable piste avec Athina Mail. C’est finalement encore plus rapide en passant sous la barre des 41 secondes.



Aurélien Leroy, de retour d’une tournée à Villamoura au Portugal avec ses chevaux, tente avec sa deuxième monture Vendôme d’Ick. Ce n’est finalement pas assez rapide pour s’octroyer la victoire. Une belle deuxième place viendra récompenser ce cavalier qu’on a déjà vu se distinguer sur les étapes du Grand National FFE – AC Print de concours complet il y a quelques saisons.



Benoit Cernin, deuxième au provisoire du circuit avec son écurie Or Vet – Ar Tropig, est de nouveau dans la liste des barragistes avec Ciesto vd Vogelzanz Z. Une faute l’empêche malheureusement de l’emporter deux années de suite à Lyon.



Cédric Hurel (écurie Business), Jean-Luc Mourier (écurie Haras de la Chesnaye – Écurie de Theyss) tentent également mais se font piéger eux aussi à une reprise.



Thomas Lambert, membre de l’écurie GEM Equitation et en tête du classement du circuit fédéral, aurait aimé s’imposer lui aussi avec son bondissant Univers de Ch’ti. Moins de chance malheureusement pour ce couple des Hauts-de-France qui fait tomber deux barres à terre sur le parcours malgré un chronomètre ultra rapide.



Le match amical entre les deux premières écuries (GEM Equitation et Or Vet – Ar Tropig) est donc loin d’être fini ! Il reste deux étapes pour connaître le dénouement final !



La prochaine étape se déroulera au Mans (72) du 14 au 17 novembre.