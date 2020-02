La qualification olympique retirée au Qatar, le Maroc en profite

En début d’année, il avait été révélé que deux cavaliers qatariens avaient été contrôlés positifs à l’occasion de la Coupe des nations du CSIO 4*-W de Rabat. La confirmation de présence de carboxy-THC, un métabolite du cannabis dans les échantillons B ont mené à leur disqualification.

Le 13 octobre 2019, deux tickets pour les Jeux olympiques de Tokyo étaient mis en place. Si l’un a été décroché par le Maroc, l’autre avait été ravi par le Qatar, qui comptait notamment dans ses rangs Bassem Mohammed, un Syrien naturalisé Qatarien, ainsi que le cheikh Ali al-Thani, membre de la famille souveraine. Les deux qui ont été attrapés lors de ce test de dopage. Ayant tous deux étés disqualifiés, ils ont entrainé avec eux le Qatar, dont l’équipe a donc perdu la si précieuse qualification olympique pour Tokyo 2020. Le Maroc en a profité, et pourra donc présenter une équipe de trois cavaliers pour la toute première fois de son histoire lors des Jeux olympiques de saut d’obstacles. Avant cela, Abdelkébir Ouaddar avait déjà marqué l’histoire à Rio de Janeiro en 2016, en devenant le tout premier Marocain à prendre part aux JO dans cette discipline.



Présentant tous deux des taux de carboxy-THC largement au-dessus de la limite imposée de 180ng/mL, Bassem Mohammed et le cheikh Ali Al-Thani ont tous deux nié avoir consciemment “fumé, inhalé ou utilisé de quelque manière que ce soit du cannabis”. Tous deux sont toutefois convaincus d’y avoir été exposés en se rendant dans le bar à chicha de l’hôtel de Rabat, auquel ils sont allés tous les jours durant l’évènement. Une explication fournie dans le rapport du Tribunal de la Fédération équestre international. Leur défense a également évoqué la possible malveillance des Marocains, qui auraient inséré du cannabis dans leur chicha afin d’obtenir leur qualification olympique.