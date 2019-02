L’Allemagne s’impose dans la Coupe des nations Longines d’Abou Dabi

Ouvreuse de cette épreuve par équipes, l’Allemagne n’a finalement jamais perdu sa première place en décrochant la victoire au terme des deux manches de la Coupe des nations d’Abou Dabi. Si les habitués Mario Stevens et Philipp Weishaupt, respectivement associés à Talisman de Mazure et Catokia, avaient fait parler l’expérience dans le premier tour en signant deux parcours parfaits, les novices Sven Schlüsselburg (Bud Spencer) et Miriam Schneider (Fidelius G) peuvent se satisfaire de leurs belles prestations en seconde manche où, contrairement à leurs coéquipiers, ils n’ont pas fait tomber la moindre barre. Avec un score final de six points, c’est haut la main que la Mannschaft remporte sa première victoire par équipes de la saison.

Malgré les éliminations en première manche de David Simpson et Jenson pour deux refus, et de Mark McAuley qui a lourdement chuté en fin de parcours avec Jasco vd Bisschop lors du deuxième tour, l’Irlande prend tout de même une belle deuxième place avec treize points de pénalité. Devant leur public, les Émirats Arabes Unis se retrouvent quant à eux troisièmes, notamment grâce à une bien meilleure deuxième manche marquée par le sans-faute d’Abdullah Mohd Al Marri avec Sama Dubai FBH. Nadia Abdul Aziz Taryam n’est pas passée loin de réaliser, elle aussi, un parcours parfait avec l’étalon gris Cortado, mais l’amazone a écopé d’un point de temps dépassé pour neuf petits centièmes de trop.

A noter également la remarquable performance d’Abdel Said et de la jument Selle Français Venise du Reverdy, seul couple de cette Coupe des nations à avoir conservé un score vierge de toute pénalité à l’issue des deux manches. Le cavalier sauve ainsi l’honneur de l’Égypte qui termine cinquième, derrière l’Arabie Saoudite et devant la Jordanie et la Syrie.

Par ailleurs, cette Coupe des nations avait un double enjeu pour les pays du Moyen-Orient, puisqu’elle était leur seule et unique étape qualificative pour la finale Coupe des nations Longines de Barcelone. En finissant troisième et quatrième derrière les deux nations européennes, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite valident donc leur ticket pour ces championnats, qui auront lieu en octobre prochain.