Le circuit fédéral du Grand National FFE/AC Print de saut d’obstacles redémarre mais cette fois-ci dans un contexte à huis clos. Un mois après la première étape en indoor disputée au Pôle hippique de Saint-Lô (50), le sport reprend ses droits dans la Sarthe pour les différentes équipes en lice. Une fois n’est pas coutume, en raison de la crise sanitaire, seuls les cavaliers professionnels pourront prendre part aux épreuves programmées par l’équipe de Philippe Rossi et du Boulerie Jump au Mans pendant les trois jours à venir. Malgré ces conditions délicates, plus de 1 100 départs seront donnés dont quarante-sept dans le Grand Prix Pro Élite à 1,50m prévu dimanche à partir de 14 heures.

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison en indoor, et le dixième depuis le début de la saison 2020 pour le circuit fédéral, les trois premières écuries ont décidé de ne rien lâcher et seront bien présentes au Mans. L’écurie Spring Cheval, en tête avec cinquante-trois points et déjà auteure de trois victoires cette saison à Sainte-Cécile (71), Barbaste (47) et Saint-Lô, sera défendue par le jeune cavalier Lucas Fournier mais également par Olivier Robert qui a fait le choix de faire un aller-retour entre le CSI 4* de Vilamoura (POR) et le CSI 3* de Vejer de la Frontera (ESP). Il montera Eros, Elea Blue et Vadrouille d’Avril.