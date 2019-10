Le Grand Indoor fait étape à Lyon

Les étapes du Grand Indoor FFE – AC Print de saut d’obstacles s’enchaînent. Après Mâcon-Chaintré (71) et Saint-Lô (50), direction Lyon cette semaine pour la troisième étape du circuit fédéral. Comme chaque saison, Sylvie Robert et toute son équipe s’apprêtent à recevoir dans le cadre du Longines Equita Lyon de nombreuses écuries. Pour la troisième année consécutive, les cavaliers courront mercredi la Pro 1 Vitesse 1m45 et jeudi la Pro Élite Grand Prix 1,50m sur la piste internationale.

L’écurie GEM Equitation, en tête du Grand Indoor sera de nouveau de la partie à Lyon, à l’occasion de la troisième étape du Grand Indoor FFE – AC Print. Elle n’aura manqué aucune étape sur ce circuit en intérieur. Thomas et Mathieu Lambert auront à cœur à nouveau de briller sur le circuit fédéral et de grappiller de nouveaux points après leurs deux deuxièmes places lors des deux premiers rendez-vous de la saison en indoor.

L’écurie Or Vet – Ar Tropig, deuxième au provisoire, sera quant à elle défendue seulement par Benoit Cernin, vainqueur de cette étape lyonnaise l’an dernier.

Le trio de tête sera bel et bien à Lyon car les écuries Euro Mat – Planète Broderie et Equibalneo – Horsealot.com, troisième exæquo seront bien là aussi avec un seul représentant. Mathieu Billot, engagé en parallèle dans le CSI 5*-W, tentera sa chance avec Bad Boy du Bobois et Lagavulin 2. Olivier Guillon, vainqueur de l’étape de Canteleu (76) mi-juillet, défendra quant à lui l’écurie Equibalneo – Horsealot.com avec Andain du Thalie.

D’autres feront leur entrée sur ce nouveau circuit indoor comme Mélanie Cloarec et Alix Ragot (écurie Plevile), Marie Demonte (écurie Forestier Sellier II) ou encore Alexis Deroubaix (écurie Selleria Equipe – Egide) et Alexandre Fontanelle (écurie SARL Marmont).