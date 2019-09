Le Grand National de dressage fait étape à Cluny

Pour cette première étape à Cluny, de nombreux couples feront le voyage et ont engagé la Pro Élite Grand Prix, à commencer par Marine Subileau et Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) qui viendront de Nouvelle-Aquitaine. Mère et fille occupent la deuxième place provisoire avec quarante-huit points à l’issue des cinq premières étapes.

Charlotte Chalvignac a également engagé cette étape. Elle prendra part à la Pro Élite Grand Prix avec Fangarifau. En tête jusqu’à la dernière étape courue à Compiègne il y a trois semaines, l’écurie Cavalcar – Devoucoux qu’elle défend avec Marc Boblet et Clémence Audi Bussio, a perdu la pole position. C’est l’écurie haras de la Gesse représentée par la famille Pinto qui s’en est emparée avec cinquante-trois points. Isabelle Pinto, grande gagnante dans l’Oise avec plus de 71 % de moyenne avec Hot Chocolat Vd Kwaplas*de la Gesse, sera de nouveau au départ de cette épreuve. Elle sera également épaulée par son mari Carlos en selle sur Sultao Menezes*de la Gesse.

D’autres écuries seront au complet comme celle du Cadre Noir de Saumur – Antares. Si Guillaume Lundy CNE est devenu un fidèle du circuit avec Tempo*ENE-HN, ce sera une première cette saison pour Patrick Teisserenc, son coéquipier. Il fait son retour en compétition après de nombreuses années d’absence. Il prendra part à cette épreuve avec une jument de douze ans, Simply Pretty avec laquelle il était engagé au concours du Mans (72) fin août.



Marine Valot (écurie Alliance Equine – Childeric Sellier) jouera quant à elle à domicile. Installée au Pôle depuis le début de l’année 2019, sa jument de quinze ans, Querol Fleurville ne sera donc pas dépaysée par les lieux…

Quant à Jean-Philippe Siat et Nolwenn Baudouin, ambassadeurs des écuries Kineton – Race Photo et Aulion Sellier II, ils feront le déplacement d’Ile-de-France.

De son côté, Danielle Oliveira pour l’écurie EURL Lucien Follope, est devenue une fidèle du circuit puisqu’elle prendra part à sa cinquième étape du Grand National FFE – AC Print.

Ce sixième rendez-vous de l’année s’annonce encore passionnant. Le classement provisoire « bouge » à l’issue de chaque étape ! Rien ne semble gagné d’avance, car il restera l’étape de Saint-Lô (50) du 8 au 10 novembre prochain.



Samedi : Pro Élite Grand Prix.

Dimanche : Pro Élite Grand Prix Spécial et Pro Élite Libre.