Le Longines Paris Eiffel Jumping reporté à 2021

À la suite de la pandémie et aux mesures de sécurité mises en place dans le monde pour lutter contre le Covid-19, le Longines Global Champions Tour a annoncé l’annulation de l’intégralité de son circuit 2020. Par conséquent, le Longines Paris Eiffel Jumping est reporté à l’année prochaine.

Le Longines Global Champions Tour – Longines Paris Eiffel Jumping, qui réunit depuis sept ans la plupart des meilleurs cavaliers et chevaux du monde dans un cadre unique au pied de la tour Eiffel devant plus de 30 000 spectateurs, devait initialement se tenir du 1er au 5 juillet. À la suite du confinement imposé par le Gouvernement français, les équipes de l’évènement ont tout mis en œuvre pour décaler l’événement à fin août. Malheureusement, cette mesure n’aura pas suffi à assurer la présence de quelques-uns des meilleurs couples au monde, l’organisation du concours ayant dû se résoudre à reporter cette édition à l’année prochaine. Cette annonce survient quelques jours seulement après l’annonce du report de la saison complète du Longines Global Champions Tour et sa Ligue, dont le rendez-vous parisien est une étape.



Virginie Coupérie-Eiffel, présidente et fondatrice du Longines Paris Eiffel Jumping a commenté cette nouvelle : “Nous avons travaillé de tout cœur pour organiser l’événement LGCT – LPEJ 2020 et espérions fêter tous ensemble le retour à la Vie. Nous reviendrons plus forts en mettant à l’honneur nos valeurs du Sport, de la Culture et de la Gastronomie au cœur de Paris, la capitale française en 2021 !”



Le Longines Global Champions Tour – Longines Paris Eiffel Jumping reviendra en juillet 2021 sur le Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel.





