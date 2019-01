Le mercato hivernal bat son plein

En plein cœur de la saison hivernale, les écuries se voient soit renforcées par l’arrivée de chevaux supplémentaires, soit affaiblies par la vente de certaines montures. Des transferts qui vont redistribuer la donne en 2019, et pourquoi pas pour les championnats d’Europe de Rotterdam.



L’un des changements d’écurie notables de ces derniers jours a été la perte pour Douglas Lindelöw du cheval avec lequel il a été médaillé d’argent par équipes aux championnats d’Europe de 2017 à Göteborg, Zacramento (en photo). La propriétaire de ce dernier a annoncé il y a quelques jours la fin de sa collaboration avec le Suédois. “Douglas et son équipe ont un fait un travail fantastique avec Zacramento ! Cela a dépassé les attentes de tout le monde ! Toutefois, certains aspects de notre collaboration ont échoué. Ainsi, j’ai décidé de ramener le cheval à la maison, dans mes écuries, afin de trouver la meilleure solution possible pour son avenir. Pour le moment, aucun plan n’a encore été défini quant au futur sportif du cheval”, a-t-elle déclaré au site spécialisé Hippson. Déjà avant les Jeux équestres mondiaux de Tryon l’an passé, la propriétaire du puissant bai brun avait refusé qu’il y participe, mettant en cause un temps de trajet trop long pour rejoindre la Caroline du Nord.

Pour Douglas Lindelöw, cette perte ne devrait pas être sans conséquences puisque le jeune Suédois ne peut compter sur d’autres chevaux de l’envergure de Zacramento. En octobre, le duo s’était imposé dans la Coupe du monde Longines d’Oslo, remportant ainsi vingt points au classement général. Le cavalier ne devrait donc pas pouvoir obtenir son ticket pour la finale du circuit indoor, qui se tiendra chez lui à Göteborg, en avril.



Denis Lynch a aussi appris le départ de l’un de ses chevaux les plus réguliers, The Sinner. Alors qu’il n’était associé que depuis quelques mois à l’Irlandais, le bai brun a rejoint les écuries du Suisse Martin Fuchs. Le vice-champion du monde a ainsi vu son écurie se renforcer avec la venue du hongre de onze ans. Ce dernier viendra relayer ses deux autres chevaux de tête, le merveilleux Clooney 51, et Chaplin qui revient de blessure.

Toujours du côté suisse, Werner Muff a lui aussi connu le départ de son cheval de tête. Contraint à la convalescence après une opération ayant lieu mi-décembre, le cavalier a vu Daimler quitter ses écuries. Ce dernier, avec qui il a évolué au plus haut niveau durant deux saisons, et gagné le Grand Prix CSIO 5* de Dublin en 2017, a rejoint les écuries d’un autre helvète : Alain Jufer. Le quadragénaire aura ainsi à ses côtés un cheval d’expérience pour courir des Grand Prix CSI 5* plus fréquemment.



Enfin, PSG Final, un hongre de neuf ans formé par Max Kühner, a rejoint début décembre les écuries de l’Australienne Edwina Tops-Alexander. Toutefois, celui-ci a déjà quitté Valkenswaard pour rejoindre l’Irlande. Parmi les chevaux les plus en vue depuis son parcours sans faute lors de la finale de la Coupe des nations Longines de Barcelone en 2018, et sa deuxième place dans le Grand Prix de la Coupe du monde Longines de Stuttgart, celui-ci a déjà été revendu. Après seulement quelques semaines passées dans les écuries d’Edwina Tops-Alexander, et aucun concours couru ensemble, ce fils de Toulon a intégré les écuries Karlswood et sera monté par l’Irlandais Cian O’Connor. Le médaillé de bronze des Européens de Göteborg a ainsi trouvé avec cette nouvelle recrue un possible moyen de seconder Good Luck lors des prochaines grosses échéances.