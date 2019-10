L’Égypte et le Qatar obtiennent leur qualification olympique à Rabat

Outre l’enjeu de la victoire qui se jouait hier après-midi dans la Coupe des nations du CSIO 4*-W de Rabat, les deux dernières places mises en jeu pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 étaient dans toutes les têtes pour les nations non encore qualifiées. Parmi elles, l’Égypte a réalisé un sacré tour de force, en remportant non seulement l’épreuve mais aussi son ticket pour l’échéance mondiale, qui se tiendra l’été prochain. Le chef d’équipe Eng Hesham Hatab a notamment pu compter sur un bon double zéro de Nayel Nassar associé à Lucifer V, ainsi qu’aux deux parcours pénalisés d’un point de temps dépassé d’Abdel Saïd et Venise du Reverdy. Avec un sans-faute de Sameh el Dahan sur Suma’s Zorro et un parcours à deux points de Mohamed Taher Zeyada associé à Vizalaty, l’Égypte a conclu l’épreuve avec quatre points, soit un de moins que la Suisse.



Tenants du titre depuis deux 2017, les Helvètes sont donc passés à un cheveu d’un triplé. Menés par Andy Kistler, ils se sont particulièrement illustrés grâce aux prestations parfaites d’Elian Baumann et du jeune Anthony Bourquard, l’élève du numéro un Steve Guerdat, respectivement associés à Campari Z et Tum Play du Jouas. L’Italie a complété ce trio de tête, devant le Brésil et le Canada.

Également en lice pour décrocher sa qualification olympique, le Qatar a rempli son contrat en s’adjugeant la huitième place. Plus discrets ces derniers mois, les Hommes à la veste bordeaux ont compté sur leurs piliers Sheikh Ali Al Thani et Bassem Mohammed, ainsi que sur Hamad Nasser Al Qadi et Rashid Towaim Ali Al Marri.



Présents avec une équipe en devenir, les Bleus ont conclu l’épreuve à la septième place sur quatorze équipes engagées. La meilleure prestation revient à Olivier Perreau et GL Events Venizia d’Aiguilly, auteurs d’un sans-faute puis d’un parcours pénalisé de huit