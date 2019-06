Les dresseurs allemands en forme à Munich

Dans la capitale bavaroise se sont réunis les meilleurs cavaliers germaniques pour le CDI 5* de Munich tels que Benjamin Werndl, Isabell Werth, ou encore, Dorothée Schneider. Dans la Reprise Libre en Musique, Jessica von Bredow-Werndl s’est imposée en selle sur TSF Dalera BB et le Grand Prix Spécial a été remporté par un nouveau couple prometteur, Marcus Hermes avec ZINQ Abegglen FH.



Le CDI 5* de Munich a débuté par un Grand Prix très disputé. En selle sur son cheval, Showtime FRH, avec qui elle a participé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016, Dorothée Schneider a su séduire le jury et obtenir une jolie moyenne de 79,783%. Une performance encourageante pour ce duo qui a repris la compétition au début du mois d’avril après plusieurs mois d’arrêt. Le hongre de seulement treize ans semble donc avoir retrouvé toute sa vigueur pour cette année 2019. Son compatriote Hubertus Schmidt avec Escolar a réussi à se classer à la deuxième place quasiment deux points derrière la gagnante du jour. Quelques dixièmes derrière lui, Jessica von Bredow-Werndl a permis à l’Allemagne de conserver un podium cent pour cent germanique. À noter, la surprenante quatrième place d’Isabell Werth avec son fidèle Emilio 107 qui a obtenu une moyenne de 74,500%, inhabituelle pour un couple habitué à briller notamment sur le circuit Coupe du monde.



Tous deux se sont rattrapés en réalisant une Reprise Libre en Musique notée à 82,210% le dimanche. Une moyenne qui correspond par exemple à celle obtenue lors du CDI-W de ‘s-Hertogenbosch, en mars dernier. Le couple a ainsi pris la troisième place. Deux femmes courant sous le même drapeau l’ont devancées. Dorothée Schneider et son puissant hanovrien Showtime FRH ont réussi une jolie performance en prenant la deuxième place avec plus d’un point d’avance sur l’incomparable championne germanique. Jessica von Bredow-Werndl s’est quant à elle emparée de la première place avec une marge certaine de deux points en selle sur étalon de douze ans TSF Dalera BB.



Dans le Grand Prix Spécial, un Allemand s’est à nouveau imposé. Il s’agit de Marcus Hermes avec son Westphalien de seulement neuf ans, Zing Abegglen FH, qui participait à son premier CDI 5* ! Après une performance moyenne lors du Grand Prix, le couple a su élever son niveau de jeu lors de ce Spécial et a ainsi récolté une note de 73,872%. Le Luxembourgeois Nicolas Wagner a pris la deuxième place avec Quater Back Junior, juste devant l’Allemande Lisa Müller et son Oldenbourg Gut Wettlkam’s Stand By Me OLD.