Les élites d’aujourd’hui et de demain se réuniront au CHI de Genève

Si les meilleurs cavaliers de la planète rallient Genève en décembre pour y disputer parmi les plus belles épreuves au monde de saut d’obstacles, les organisateurs genevois n’oublient pas pour autant la relève, l’élite de demain. C’est ainsi qu’est née l’idée de proposer un CSI aux cavaliers de moins de vingt-cinq ans. Trois épreuves leur seront réservées, dont le Grand Prix des Espoirs le samedi après-midi. Représentant une dizaine de nations, vingt-cinq cavaliers seront au départ, dont huit Suisses.



En foulant la plus grande piste indoor du monde, les cavaliers de la relève profiteront également d’observer de près ceux de l’élite. Ces derniers auront d’ailleurs un programme soutenu dès le jeudi soir avec le Trophée de Genève, épreuve qualificative pour le Grand Prix dominical. Les dix meilleurs cavaliers du classement mondial – dont les Suisses Steve Guerdat et Martin Fuchs – se retrouveront le vendredi soir pour la dix-neuvième finale du Top 10. Les yeux seront rivés sur le numéro un mondial actuel, Steve Guerdat, qui remettra son titre en jeu. La Coupe de Genève, une épreuve de combinaisons, ainsi que le Crédit Suisse Challenge seront, pour leur part, au programme du samedi.



Le Grand Prix, l’une des quatre épreuves du Grand Slam Rolex de saut d’obstacles, clôturera dimanche l’évènement. Ce jour-là, l’attention se portera notamment sur l’Américaine Beezie Madden, victorieuse aux Spruce Meadows «Masters» de Calgary en septembre dernier. Mais les vainqueurs de Bois-le-Duc et d’Aix-la-Chapelle, respectivement le Suédois Henrik von Eckermann et l’Américain Kent Farrington, tous deux en lice pour un bonus, n’ont pas dit leur dernier mot ! Sans oublier des pointures telles que le champion d’Europe Martin Fuchs, les Allemands Daniel Deusser et Marcus Ehning, victorieux l’an dernier à Genève, l’Anglais Ben Maher, très performant récemment à New York, ou encore le Suédois Peder Fredricson.



Toujours au chapitre des nouveautés en saut d’obstacles, il est à relever le grand retour du Master, baptisé MasterShow. Cette épreuve-spectacle mélange plusieurs disciplines avec beaucoup d’humour, des surprises à volonté, le tout en musique. Les spectateurs nostalgiques se rappelleront de Markus Fuchs déguisé en clown, de Franke Sloothaak effectuant une superbe reprise ou d’Ulrich Kirchhoff montant son cheval à l’envers en dressage. Remise au goût du jour, l’épreuve devrait réserver à nouveau son lot de surprises en fin de soirée samedi. Et les Horsemen seront là, ils assureront la partie spectacle avec la troupe de Vincent Liberator.