Les Irlandais volent la vedette aux Français à Hong Kong

Le week-end dernier, Hong Kong a accueilli le Longines Masters, deuxième rendez-vous de la série lancée par Christophe Ameeuw. Deux épreuves phares animent ce concours : le Speed Challenge et le Grand Prix Longines.

Le Longines Speed Master a été particulièrement disputé par les vingt-et-un couples au départ. Au final, le jeune Irlandais Bertram Allen l’a emporté avec son bondissant Christy JNR. Tous deux ont non seulement réussi le parcours le plus rapide, mais ils sont aussi les seuls sur le podium à ne pas avoir fait tomber une barre ! Un an après leur victoire à cette même épreuve, Patrice Delaveau et sa jument Vestale de Mazure*HDC ont quant à eux réussi à terminer à la deuxième place de l’épreuve. En troisième position, un couple, qui a lui aussi un faible pour cette épreuve : Kevin Staut et Ayade de Septon*HDC. Les gagnants du dernier Speed Challenge du Longines Masters de Paris ont réussi à faire un temps honorable malgré une pénalité de deux points en raison d’une barre renvesée. À noter, l’excellente performance des cavaliers tricolores car en plus de Patrice Delaveau et Kevin Staut, Simon Delestre, Roger Yves Bost et Edward Levy ont respectivement occupé les cinquième, sixième et septième places.



Une fois le Speed Challenge passé, tous les regards se sont tournés vers le Grand Prix dominical. La première manche qui a sélectionné les douze meilleurs couples pour un second round a été exigeante. Certains couples attendus ne sont pas parvenus à effectuer un tour sans-faute, à l’image d’Emmanuel Gaudiano et Chalou qui ont fait tomber deux barres, ou encore, d’Olivier Philippaerts et H&M Cue Channa, qui ont dû abandonner, bien qu’ils aient aisément remportés le premier Grand Prix du week-end vendredi soir.

En seconde manche, le couple que forment Denis Lynch et Chablis a réalisé l’un des deux seuls double zéro de l’épreuve, et a assuré sa victoire en concluant son parcours en 39“35. Le second double sans faute de l’épreuve a été assuré par le cavalier français Simon Delestre et son hongre de onze ans Uccello de Will. En 38“56, soit le meilleur temps de la deuxième manche, Pius Schwizer et sa jument About A Dream ont terminé troisièmes en raison d’une barre tombée.

Deux autres français ont participé à ce deuxième acte. Patrice Delaveau et son fidèle Urcos de Kerglenn*HDC ont fini à la dixième place après une barre tombée sur chaque parcours, ainsi que Roger Yves Bost en selle sur Vino d’Espinet qui se sont classés douzième du Grand Prix. Kevin Staut a terminé seizième avec Viking d’la Rousserie après un parcours pénalisé de huit points.