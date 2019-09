Les meilleurs cavaliers du monde se donnent rendez-vous à St Tropez

Les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles se retrouveront à St Tropez, pour une nouvelle étape du Longines Global Champions Tour. Après seize étapes, le classement général du circuit reste ouvert, tandis que de nombreux cavaliers sont toujours en quête d’un ticket qualificatif pour le Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, qui se disputera à Prague, du 21 au 24 novembre prochain. Ben Maher, qui a pris les rênes du classement général après sa victoire à Rome le week-end passé, devra se méfier de Pieter Devos, qui le suit à moins de onze points. Le Belge comptera sur ses deux meilleures montures, Claire Z et Espoir, pour tenter de s’imposer sur l’éphémère piste en sable de Ramatuelle. Pieter Devos sera accompagné de son compatriote Jos Verlooy. Pour rappel, tous deux avaient activement participé à la médaille d’or européenne décrochée par les Diables Rouges lors de la dernière échéance continentale. Dans l’écrin construit par les équipes de Denis Monticolo, les Allemands seront également nombreux à tenter de décrocher le graal, samedi, dans le traditionnel Longines Grand Prix. Outre Christian Ahlmann, vainqueur au Longines Paris Eiffel Jumping début juillet, et Ludger Beerbaum, troisième à Rome le week-end dernier, le récent médaillé d’argent par équipe des championnats d’Europe Longines de Rotterdam, Marcus Ehning, comptera sur deux montures fiables pour tenter de décrocher sa qualification pour Prague. En effet, le centaure germanique emmènera avec lui Funky Fred, ainsi que son Selle Français Prêt A Tout, de retour à la compétition depuis quelques semaines. Enfin, à domicile, les Tricolores pourront s’appuyer sur une solide délégation. Meilleur cavalier français sur la Longines Ranking de ce mois-ci, Kévin Staut sera le chef de file des meilleurs pilotes de l’Hexagone. Simon Delestre, Pénélope Leprevost, Olivier Robert et Julien Epaillard feront notamment le déplacement, tout comme Olivier Perreau, très en forme cette saison, Julien Anquetin et Mathieu Billot. Mais, avec un plateau relevé, et près de dix-huit nations représentées dans le label 5*, une chose est sûre : il faudra batailler pour s’imposer à St Tropez !

La liste complète des engagés ici.

Crédit photo : © LAOHS 2018