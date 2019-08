L’hégémonie allemande n’entache pas la forme étincelante des Tricolores à Rotterdam !

Rien ne s’y gagne, mais tout peut y être perdu. La tant redoutée épreuve de vitesse qu’est la chasse, a, comme le veut la tradition, ouvert les hostilités à Rotterdam cette après-midi. Le parcours proposé par Louis Konickx et Quintin Maertens s’est révélé subtile. Toutefois, les treize difficultés ont permi une bonne entrée en matière, sans mettre les montures en lice trop à l’effort.

Si une beaucoup de concurrents ont été piégé par le dernier double, placée en avant-dernière position, la rivière numéro neuf ainsi que le double numéro huit ont aussi pénalisé bon nombre de participants. Malgré tout, une équipe s’est détachée. La Mannschaft de jumping s’est en effet jouée de toutes les contraintes proposées aujourd’hui. Parties en ouvreuses pour leur équipe, Simone Blum et DSP Alice, les championnes du monde en titre ont déroulé un parcours parfait, tout en fluidité. Sans prendre tous les risques, mais en imprimant un impressionnant tempo, l’amazone germanique a montré la voie à ses coéquipiers. Et elle a rapidement été imitée. Christian Ahlmann, juché sur Clintrexo Z, Marcus Ehning et son formidable Comme Il Faut 5, qui courre son premier grand championnat, et enfin Daniel Deusser, associé au compact alezan Tobago Z ont serré leurs courbes tout en laissant toutes les barres sur les taquets. À l’arrivée, l’équipe d’Otto Becker peut se réjouir de sa belle performance. Avec un total de 4,22 points, les Vestes Rouges ont pris une belle option à la veille de la première manche de la Coupe des Nations, qui se déroulera à partir de jeudi. En plus de cela, du côté individuel, les quatre germaniques se placent dans le top quinze provisoires !

Mais les Tricolores restent en embuscade. À un peu plus d’un point derrière les Allemands, les Bleus ont, eux aussi, été auteurs d’un très beau tir groupé. Kévin Staut a tout tenté avec son fils de Casall, Calevo 2, dans un jeu de vitesse qui n’est pas forcément son exercice de prédilection. Si le Normand a accusé une faute à l’entrée du double numéro huit, ses coéquipiers ont rapidement relevé la barre, alignant trois parcours parfaits sans trembler. En quête d’un des trois billets qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo de l’an prochain, la France est bien partie. Qui plus est, ses principaux concurrents dans cette quête de qualification, à savoir l’Irlande, la Belgique, l’Italie et le Portugal, ont pris du retard aujourd’hui. La Grand-Bretagne, en revanche, reste en course, avec une quatrième place provisoire. Les cavaliers de l’Union Jack ont joué de malchance, accusant quelques petites fautes. Fort heureusement pour Di Lampard, son leader Ben Maher n’a pas failli, prenant par la même occasion la troisième place de l’individuel.

La Suède, impressionnante ces dernières semaines en faisant main mise sur de nombreuses épreuves du circuit des Coupes des Nations Longines s’intercale entre la France et la Grande-Bretagne, sur la troisième marche du podium provisoire. Le drapeau bleu à la croix jaune a notamment pu, une fois encore, compter sur son pilier, Peder Fredricson. Associé à son exceptionnel H&M All In de Vinck, déjà sacré champion d’Europe il y a deux ans à Göteborg. Outre une performance d’envergure pour son équipe, le champion suédois et ancien complétiste s’est offert le luxe de remporter la chasse, et ainsi prendre les commandes du classement individuel provisoire ! Il devance Max Kühner, qui a tout donné sur son gris Chardonnay 79, et Ben Maher, associé à son extraterrestre Explosion W.

Du côté des déceptions, la Suisse a pêché. Tout d’abord, Niklaus Rutschi, en selle sur son exceptionnel Cardano CH, a craqué dans la dernière ligne. En voulant rajouter une foulée pour aborder le dernier vertical, l’Helvète a piégé son talentueux bai, qui n’est pas parvenu à éviter la faute. Martin Fuchs et son gris, Clooney 51 sont sortis de piste avec le même score, tandis que Paul Estermann et Lord Pepsi sont passés à côté, écopant de deux fautes, dont une impressionnante sur l’oxer numéro six. Pour les troupes d’Andy Kistler, seul Steve Guerdat, et sa formidable Albfüehren’s Bianca ont gardé leur score vierge de toute pénalité. Les Irlandais, mais aussi les Belges n’ont pas entamé leur championnat de la meilleure façon. Ils figurent respectivement aux sixième et huitième place par équipe. À domicile, et pourtant supportés comme il se doit par les tribunes de Rotterdam, les Oranje suivent les cavaliers du Plat-Pays et sont dixièmes. Cependant, rien n’est joué et tout reste encore possible. Si certains sont partis sur le mauvais pied aujourd’hui, les choses peuvent encore être bouleversées, et ce, dès demain. Comme le dressage l’a montré en ce début de semaine, un championnat est fait de surprises…