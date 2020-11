Le Britannique Harry Charles, vingt-et-un ans, peut désormais compter sur Romeo 88 et Gelano. “Mon père [Peter Charles] et moi avons toujours été une écurie de commerce. Avoir quelqu'un comme Ann pour nous soutenir et me fournir des chevaux sans la pression d’une vente, se concentrer uniquement sur le développement de chaque cheval et l’esprit du sport, c'est une chose unique et importante pour moi. Ces chevaux, en particulier un cheval comme Romeo 88, seront mes chevaux de tête, puis l'année prochaine nous viserons les Jeux olympiques et les championnats d'Europe” , détaille avec ambition le cavalier.

Enfin, Delta de la Rasse, un hongre Selle Français de sept ans, a rejoint les écuries de Lillie Keenan. Basée à Wellington, en Floride, la cavalière américaine de vingt-quatre ans compte déjà de nombreux succès sur la scène internationale. “Je ne saurais trop remercier Ann Thompson d’avoir cru en moi et en mon programme. Avoir cette femme, qui réussit et qui est forte dans son propre domaine, pour soutenir ma carrière, je pense que c'est significatif, mais c'est aussi un avantage parce qu'elle a fait face aux mêmes difficultés que je vais devoir affronter. Dès le jour où Delta est arrivé, il m’a donné ce sentiment d'un cheval qui voulait faire plaisir, et cette qualité est essentielle pour moi lorsque je recherche des chevaux. Il y a des chevaux qui aiment le travail, qui vous donnent le sentiment qu'ils veulent travailler avec vous et non contre vous, et je pense que c'est quelque chose vous ne pouvez pas leur enseigner. Je suis vraiment reconnaissante qu'il soit jeune parce que plus tôt vous aurez un cheval, plus tôt vous pourrez développer ce partenariat, et c'est plus de temps pour apprendre à se connaître l’un et l’autre”, a commenté l’amazone.