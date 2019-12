L’Irlande décroche sa qualification olympique dans la finale Longines des Coupes des Nations

Face à la Colombie et l’Italie, l’Irlande a bataillé à Barcelone, pour décrocher sa tant espérée qualification olympique. Menée par Rodrigo Pessoa, qui a, sans contest, fédéré cette équipe d’une manière inédite, les Vestes Vertes ont décroché le Graal, pour la première fois depuis les Jeux d’Athènes en 2004. Championne d’Europe en 2017, l’Irlande avait manqué de décrocher son ticket à Rotterdam cet été. Leur dernière chance restait donc la finale de la Coupe des Nations Longines, historiques compétition centenaire, courue depuis plusieurs années sur le terrain du Real Polo Club de Barcelone.

Aisément qualifiée pour la grande finale, l’Irlande a dû batailler le dimanche, sous le soleil de Barcelone. Après une première rotation délicate et qui n’a fait de cadeau à personne, le deuxième tour voyait arriver les premiers sans-faute. Tout d’abord par l’intermédiaire de Massimo Grossatto, impeccable aux rênes de Lazzaro Delle Schiave. Avec cette performance, l’Italie remettait rapidement la pression sur ses premiers concurrents pour le ticket mis en jeu pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais sur le délicat et subtile parcours du Madrilène Santiago Varela, Paul O’Shea répondait rapidement à son homologue italien, signant lui aussi un parcours parfait. À sa suite, Darragh Kenny ne concédait qu’un point de temps avec son surpuissant Balou du Reventon. Pendant ce temps, l’Italie perdait déjà du terrain, avec les deux barres renversées par Paolo Paini. La Colombie, autre nation en course pour la qualification olympique, déchantait. Avec quatre, vingt puis douze points concédés par René Lopez, son frère, Carlos, et Nicolas Toro, les espoirs de voyage au Japon s’envolait rapidement. Le sort de l’Irlande était alors scellé : l’île verte allait bel et bien être représentée par une équipe aux Jeux Olympiques ! Mais comme tous bons champions, les Irlandais ont voulu faire coup double, en montant également sur la plus haute marche du podium espagnol.

Talonnée par la Belgique, championne d’Europe quelques semaines plus tôt, et portée par deux de ses champions, Jérôme Guéry avec Quel Homme de Hus, ainsi que Grégory Wathelet associé à MJT Nevados S, l’Irlande avait face à elle un sacré adversaire. Juché sur son tout jeune PSG Final, 9 ans seulement, mais débordant de qualités, Cian O’Connor effaçait le parcours fautif du jeune Peter Moloney, piégé sur l’entrée du triple avec son incroyable Chianti’s Champions, un peu plus tôt dans l’après-midi. Le choix du vainqueur reposait donc dans les mains de Grégory Wathelet. Un sans-faute, et les Belges s’imposait. En selle sur son photogénique gris, MJT Nevados S, tout semblait se dérouler comme dans un rêve pour celui qui a grandi dans la campagne condruzienne. Seulement, et contre toute attente, son fils de Calvados Z a refusé de sauté le vertical numéro 12 ! Réaction aussi surprenante qu’inhabituelle pour cet excellent étalon de onze ans. Au bout du suspense, l’Irlande a fait coup double, remportant la prestigieuse finale du circuit des Coupes des nations Longines, et sécurisant un précieux billet pour prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’été prochain.