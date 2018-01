Lucy Davis s’installe à Old Salem Farm

La structure équestre de Old Salem Farm, basée à New-York, a annoncé il y a quelques jours l’arrivée de Lucy Davis dans leurs écuries. La jeune américaine, qui avait participé aux Jeux olympiques de Rio en été 2016 alors qu’elle venait tout juste de décrocher un diplôme universitaire, était alors installée en Allemagne pendant une saison. Sous la houlette du Germanique Markus Beerbaum et sa compagne Meredith Michaels, l’amazone avait effectué une ascension fulgurante. Une fois sa médaille d’argent olympique par équipes en poche, la jeune femme était partie aux Pays-Bas, avant de revenir rapidement dans son pays, les États-Unis.

“Après avoir déménagé sur la Côte Est, je cherchais un endroit où pouvoir développer mes activités avec mes clients et mon piquet de chevaux”, a-t-elle expliqué dans un communiqué. “Old Salem Farm est l’endroit parfait pour moi et mes chevaux. J’ai vraiment hâte de commencer à travailler là-bas avec toute l’équipe, mes chevaux, mes clients… Mon but était de trouver un endroit où je pouvais consacrer mes journées à monter, entraîner et développer l’application PonyApp. Et il n’y avait pas de meilleur endroit qu’Old Salem Farm pour ça ! Ces écuries possèdent une longue histoire d’excellence dans le milieu du saut d’obstacles, et faire désormais partie de cette équipe est un véritable honneur pour moi.”

Quant à Alan Bietsch, gérant de Old Salem Farm, il s’est évidemment avoué fier et heureux d’accueillir cette nouvelle recrue, cavalière nationale d’avenir. “La réputation de Lucy et tout ce qu’elle a accompli dans le saut d’obstacles sont impressionnants. Son attitude et son travail irréprochable sont un vrai atout pour nos écuries.”

Engagée au Winter Equestrian Festival, à Wellington, la jeune américaine devrait emménager d’ici peu à New-York. À noter qu’elle a également donné des nouvelles de son champion alezan Barron, blessé depuis la finale de Coupe des nations de Barcelone fin 2016. Le fils de For Pleasure devrait retrouver les terrains de concours en ce début d’année.