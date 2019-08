Lucy Jackson et Superstition mettent Millstreet à leurs pieds !

Quatrième après une superbe test de dressage conclu en 26.4 points, l’expérimentée amazone de quarante-et-un ans a connu une remontée formidable. “Je n’ai jamais été sur la plus haute marche d’un podium, et je ne peux pas vous dire à quel point je me sens bien ! C’est absolument fantastique”, s’est réjouie la lauréate de la journée. La Kiwi avait déjà terminé troisième, à Chastworth, en mai dernier. Après sa belle reprise de dressage, Lucy Jackson n’a rien lâché, signant une partition parfaite sur l’hippique. Grâce à ce sans-faute, la pilote s’ouvrait alors les portes d’un nouveau podium. Mais rien n’était écrit d’avance, puisque la locale Sarah Ennis, mais surtout le numéro 2 mondial, Oliver Townend caracolait toujours devant la cavalière néo-zélandaise avant le cross. Sans faire partie des trois parcours maxi sur le cross, Lucy Jackson est tout de même parvenu à l’emporter, en ne concédant que quelques secondes sur le test de fond. “Tout le long, je me suis dit ‘ne soit pas lente, ne soit pas lente’. Je ne suis pas connue pour être rapide, mais mon petit cheval est une super star ! On va fêter cela comme il se doit au bar cette après-midi”, a plaisanté la grande gagnante de cette cinquième et avant-dernière étape du circuit de l’Event Rider Masters.

Pour décrocher ce succès, Lucy Jackson a également bénéficié du forfait d’Oliver Townend. Le Britannique a en effet pris la décision de ne pas faire courir le cross à son Ballaghmor Class, malgré son leadership considérable. Impeccables de bout en bout sur le test de fond, Sam Watson et Imperial Sky ont pris la deuxième place, devant Alexander Bragg associé à Zagreb, eux aussi double sans-faute sur l’hippique et le cross.

"J'ai simplement été battu, je n'ai pas perdu"

Je suis heureux car je n’ai rien laissé [sur le cross], et mon cheval non plus. J’ai simplement été battu, je n’ai pas perdu, a sobrement analysé l’Irlandais, deuxième sur ses terres. C’est formidable d’être ici, à la maison, avec le public irlandais”. Fier de sa deuxième place, Sam Watson n’a pas manqué de remercier sa femme, Sparks, qui le suit sur les terrains internationaux sans relâche. Troisième, le Britannique Alexander Bragg n’a pas non plus caché sa satisfaction. “Je suis ravi d’être sur le podium, a confié, tout sourire, le cavalier. Je n’arrête pas de dire que [Zagreb] est un super cheval, et ce n’est pas une surprise pour moi. Il est si régulier, il se bat comme un lion et il continue juste de tout donner. Tant que je fais mon travail, c’est toujours là, [sur le podium], qu’il devrait être !”

Absente de cette étape irlandaise, Jonelle Price a perdu sa place de leader du circuit, au profit de Christopher Burton et Bill Levett, a égalité avec soixante-treize points. Dixième de l’étape de Millstreet avec Aisprit de la Loge, le Français Gireg le Coz est pour l’instant troisième du circuit, juste devant Jonelle Price. La bataille s’annonce serrée à Lignières, où se courra, en octobre prochain, la finale de l’Event Rider Masters.