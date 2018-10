Mâcon, terre d’accueil de la deuxième étape du Grand Indoor

Après la première étape du Grand Indoor organisée au Pôle Hippique de Saint-Lô il y a deux semaines, Mâcon accueillera dès jeudi la seconde étape du circuit. Les points de la série seront distribués dimanche, à l’issue du Grand Prix Pro Élite.



Le vainqueur de Saint-Lô, Marc Dilasser, fera partie des cavaliers au départ de ce rendez-vous. Représentant de l’écurie Lencare – JL Horse Concept, il sera notamment aux rênes d’Arioto* Du Gesvres.

L’écuire Or Vet – Ar Tropig, vainqueur du Grand National FFE – AC Print de cette saison, sera également présente. Jérome Hurel sera quant à lui accompagné de Vegas de la Folie, d’Urano de Cour au Bois et d’Aloha de Presle. Son coéquipier Benoit Cernin a choisi Uelem Croze et Veravalenti de Loisel pour concourir.



Deux des membres de l’équipe de France des Jeux équestres mondiaux de Tryon feront également le déplacement. Nicolas Delmotte a choisi ce concours pour remettre en route Ilex VP, et proposera également la piste à Urvoso du Roch et Cordial pour l’écurie AC Print – Equicom. Alexandra Francart, elle ausi membre de l’équipe de France lors des Jeux équestre mondiaux en Caroline du Nord, sera accompagnée de son jeune crack Volnay Boisdeville.



L’épreuve la plus attendue reste comme à chaque étape, la Pro Élite Grand Prix 1,50m, dont l’issue sera connue dimanche après-midi. Quarante cavaliers y sont pour l’heure engagés.

Cédric Longis sera le chef de piste de ces quatre jours de compétition.