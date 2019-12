Maikel van der Vleuten remporte la septième étape de la Coupe du monde Longines

Après Oslo, Helsinki, Vérone, Stuttgart, Lyon et Madrid, le circuit de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles a refait étape en Espagne le week-end passé à l’occasion de la septième des quatorze étapes. Hier soir, le manège de Casas Novas, à La Corogne, a en effet accueilli quarante couples. Parmi eux, le grand vainqueur a finalement été Maikel van der Vleuten sur son jeune cheval de neuf ans Beauville Z. Une belle réussite pour le bai appartenant à Marta Ortega Perez, l’héritière d’Amancio Ortega dont la fortune est estimée à plus de 62,7 milliards de dollars grâce notamment aux marques de prêt-à-porter Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti et Stradivarius. Elle-même cavalière, Marta Ortega Perez n’est autre que la propriétaire des lieux dans lequel son cheval a brillé sous la selle du Néerlandais. Un beau clin d’œil du champion du monde par équipes des Jeux équestres mondiaux de Normandie.



En quête d’un ticket olympique individuel pour l’Italie, Emanuele Gaudiano et l’incomparable Chalou ont dû s’incliner après avoir perdu du temps dans la deuxième moitié du barrage. Pour la Belgique, Pieter Clemens a quant à lui complété le podium avec Quintini, son fils de Quintender 2.



Pour la France, Olivier Robert a été le seul à se faire une place au barrage avec le bon Vivaldi des Meneaux. L’Aquitain et son bai brun ont toutefois conclu l’épreuve à la onzième place après une faute sur le premier obstacle du barrage.