Marc Dilasser fait coup double à Tours-Pernay

La cinquième étape Grand National FFE – AC Print a fait bouger les lignes du classement général du circuit ce week-end. Le concours s’est achevé dimanche après-midi par la victoire de Marc Dilasser dans le Grand Prix, une épreuve dessinée par Michel Chambeau à 1,50m. Soixante-neuf cavaliers se sont présentés en entrée de piste, mais seulement cinq d’entre eux en sont sortis avec un ticket pour le barrage. Marc Dilasser et son Selle Français Abricot Ennemmelle ont réalisé le double sans-faute le plus rapide, en 39”99. Sous les couleurs de l’écurie Lencare – JL Horse Concept, il est monté sur la plus haute marche du podium alors qu’il pointait à la huitième place après de l’étape précédente.

Le Normand Damien de Chambord et Aicha de Coquerie sont eux aussi sortis de piste sans pénalité, terminant leur barrage en 41”86. Ils ont occupé la deuxième place. Romain Moresve s’est quant à lui approprié la troisième marche du podium, aux rênes d’Upsilone du Clos. Alors qu’ils finissaient cinquante-et-unièmes lors de l’étape précédente à Cluny, le couple a montré de belles performances ce week-end en signant le dernier double zéro du classement, en l’honneur des écuries Amo Sélections – Rousse. Il a fallu attendre Benoit Cernin, déjà vainqueur de deux étapes depuis le début de l’année, avec Uitlanders du Ter, pour voir la première faute de ce barrage. L’ambassadeur des écuries Or Vet – Ar Tropig a donc terminé à la quatrième place, rapportant quelques points pour son équipe. Le cavalier rhônalpin a également concouru avec Vackanda de Lojou, avec qui il a réalisé le meilleur chronomètre du tour initial, malgré deux barres à terre

Le dernier couple classé après le barrage a été Cédric Hurel, et son Aladin des Brimbelles. Le cavalier a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, en notifiant qu’Aladin a réalisé ce week-end son premier Grand Prix à 1,50m.