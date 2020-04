Mark Samuel, vice-président de la FEI, recevra une médaille d’or de la Fédération canadienne

Ce prix n’est décerné que lorsque le président et le directeur de Canada Équestre croient qu’un récipiendaire a dépassé les attentes en fournissant un service long et exceptionnel à l’organisation en tant que bâtisseur du sport à l’échelle nationale et internationale. “Je suis honoré et humilié de recevoir ce prix prestigieux et je tiens à remercier Canada Équestre pour cette reconnaissance”, déclare Mark Samuel. “Je suis heureux que ma passion, mon expérience et mes capacités aient trouvé un but au service de mon sport, de mon pays et maintenant de la Fédération équestre internationale (FEI). Contribuer à faire une différence durable et significative est une récompense en soi. Je partage ce prix avec tous mes collègues bénévoles infatigables qui mettent leur temps, leurs talents et leur énergie au service de notre grande industrie et au service de nos incroyables partenaires équins. C’est mon espoir de continuer à être un récipiendaire méritant de ce prix et un ambassadeur du sport équestre au niveau local et mondial.”

Après avoir été élu président du Groupe régional IV de la FEI en 2012 puis réélu pour quatre ans en 2016, Mark Samuel a joué un rôle clé en aidant à diriger le développement du sport équestre dans onze pays d’Amérique du Nord et des Caraïbes. Il a été élu à l’unanimité second vice-président de la FEI lors de l’assemblée générale de 2017 et a ensuite été élu premier vice-président en 2018 à l’assemblée générale de Manama, à Bahreïn. Mark Samuel a aussi été un membre actif de plusieurs groupes de travail et comités de la FEI, président notamment le groupe de travail sur les officiels de la FEI, chargé de fournir une analyse et des éléments de discussion sur toutes les questions liées aux officiels, de l’éducation aux limites d’âge.

Le Canadien a joué un rôle important au sein du comité temporaire d’endurance, facilitant la communication entre le comité et le conseil d’administration de la FEI lors d’un examen complet des règles de la discipline visant à ramener le sport à ses racines. Avec la présidente Sarah Coombs et le reste de ce comité, il a salué le soutien massif aux changements de règles lors de la dernière assemblée générale de la FEI, fin 2019 à Moscou. Plus récemment, il a été appelé à rejoindre les groupes de travail Covid-19 de la FEI, siégeant dans chacun des groupes spécifiques à chaque discipline pour aider à évaluer l’impact de la pandémie sur le calendrier sportif de la FEI et effectuer des recommandations spécifiques pour contrer les effets négatifs.

“Nous sommes ravis d’apprendre que Canada Équestre prévoie de décerner ce prix à Mark Samuel et je ne peux pas penser à un récipiendaire mieux qualifié”, a déclaré le Belge Ingmar de Vos, président de la FEI. “Mark a consacré un temps et une expertise démesurés aux sports équestres internationaux au fil des ans. Il est respecté de tous ceux qui le connaissent pour son remarquable intellect, son charisme et sa capacité à toujours trouver les bons mots dans n’importe quelle situation. Sa connaissance approfondie du sport, des affaires et de la gouvernance va de pair avec sa générosité et sa volonté d’aider les gens dans les moments difficiles. Nous avons vu cette détermination en action en 2017 lorsqu’il a cofondé le Caribbean Equine Relief Fund afin de lever des fonds pour appuyer les secours aux équidés et cavaliers à la suite des ouragans Irma et Maria. Je suis fier de l’appeler mon ami et je ne peux qu’espérer que ce sera la première d’une longue série de distinctions à venir.”

En tant que cavalier de saut d’obstacles, Mark Samuel a représenté le Canada aux Jeux équestres mondiaux de 2002 à Jerez de le Frontera, en Espagne, puis aux Jeux panaméricains de 2003 à Saint-Domingue. En 2004, il a cofondé Jumping Canada, organisation dont il est resté un membre clé du conseil d’administration, de même que du comité de saut d’obstacles de Canada Équestre pendant plus de quinze ans. Au cours de cette période, il a dirigé de nombreuses initiatives clés, dont le Temple de la renommée et le programme de bourses de Jumping Canada, et a aidé à bâtir et à soutenir des programmes et des initiatives de Canada Équestre pour les cavaliers de saut d’obstacles à travers le Canada. Il a également joué un rôle important dans le sport au niveau provincial en tant que cofondateur de l’Ontario Hunter Jumper Association (OHJA) et ancien directeur d’Ontario Equestrian (OE).