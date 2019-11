Martin Fuchs conserve son dû dans la Coupe du monde Longines de Lyon

Jusqu’où Martin Fuchs et Clooney 51 iront-ils ? Ces deux-là semblent n’avoir aucune limite, et l’ont de nouveau prouvé hier après-midi lors de la Coupe du monde Longines de Lyon. Devant un parterre de stars – dont ils font indiscutablement partie -, tous deux se sont imposés dans la même épreuve qu’ils avaient remporté avec brio l’an passé. Déjà auréolés d’argent en individuel aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018, ils ont cette fois abordé la compétition lyonnaise avec une breloque supplémentaire à leur palmarès, celle de champions d’Europe. Un titre acquis fin août à Rotterdam.



Sur les parcours du Français Grégory Bodo, le jeune Suisse et le gris par Cornet Obolensky se sont littéralement promenés, remportant ainsi la troisième étape de la saison pour la ligue d’Europe de l’Ouest. Au barrage, la bataille a fait rage, et le duo a dû enlever une foulée dans la dernière ligne pour s’imposer. Avant eux, l’Américaine Jessica Springsteen avait lancé un sacré objectif à la concurrence en réalisant un barrage impressionnant de fluidité sur RMF Zecilie, qui lui offrait la victoire dans le Longines Global Champions Tour de Saint-Tropez il y a quelques semaines. La fille du boss Bruce Springsteen a toutefois dû s’incliner, terminant tout de même devant le Belge Pieter Devos sur la si régulière Claire Z.



Côté Français, la meilleure performance est à mettre sur le compte de Julien Épaillard et de son immense Queeletta, qui courait ici son tout premier Grand Prix CSI 5*. Cinquième, le Normand a notamment affronté au barrage ses compatriotes Alexis Deroubaix et Olivier Perreau. Respectivement piégés sur le dernier et l’avant-dernier obstacle avec Timon d’Aure et Venizia d’Aiguilly, ils ont terminé aux huit et dixième places.