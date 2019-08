Michael Jung remporte le Test Event à Tokyo

Le premier contact entre Michael Jung et les infrastructures qui accueilleront les Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine a été plutôt très bon. Le médaillé d’or aux Jeux de Londres en 2012 et Rio de Janeiro en 2016 avec La Biosthetique Sam y a en effet remporté le Test Event hier, ravissant la victoire à deux locaux. C’est en selle sur Fischer Wild Wave – sept ans seulement – que l’ancien numéro un mondial s’est démarqué. Troisième à l’issue du premier test, le dressage, le métronome allemand a grimpé d’un rang après le cross, avant de finalement s’imposer. Parti sur les chapeaux de roue à l’issue du dressage, Yoshiaki Oiwa a finalement dû se contenter de la troisième place sur Bart L, le cheval qui avait mené le Français Mathieu Lemoine sur la plus haute marche du podium par équipes à Rio de Janeiro. Il a été supplanté par son compatriote japonais Ryuzo Kitajima sur Vick du Grisors.



“Pour moi, c’était très intéressant de venir ici et de voir comment tout se met en place, particulièrement concernant le cross. Je trouve cela très positif. […] Bien entendu, il faut une très bonne préparation avant d’aborder une telle échéance, et il faut que le cheval mais aussi le cavalier soient en pleine forme. Je pense que l’an prochain tout sera très agréable, j’ai déjà hâte d’aborder la saison prochaine”, s’est enthousiasmé Michael Jung à l’issue de sa victoire.