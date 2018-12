Minderhoud remporte le GP de dressage de Mechelen, les Français placés

En parallèle de la Coupe du monde de saut d’obstacles, Mechelen accueille également des épreuves Coupe du monde de dressage et d’attelage.

Ce vendredi après-midi se déroulait le Grand Prix Coupe du monde de dressage, qui a vu la victoire du Néerlandais Hans Peter Minderhoud et Glock’s Dream Boy NOP, qui obtiennent la note de 75.870 % et devancent de quelques centièmes l’Allemande Helen Langehanenberg et Damsey FRH, qui sont crédités de 75.717 %. A près d’un point, la Suédoise Therese Nilshagen prend la troisième place avec Dante Weltino OLD, avec la note de 74.783 %.

Deux cavaliers français ont fait le déplacement en Belgique et ont plutôt fait bonne figure dans ce Grand Prix. Morgan Barbancon Mestre, qui montait Sir Donnerhall II passe la barre des 70 % avec 70.304 % pour la sixième place. Bertrand Liegard avec Star Wars sont jugés à 69.022 % et prennent une neuvième place, tout comme à Genève en décembre, avec cependant plus d’un demi-point supplémentaire.

Ce samedi se déroulera la Reprise libre en musique, comptant pour le classement Coupe du monde, où nous retrouverons les deux Français.