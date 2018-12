Minderhoud supplante un Grand Prix inédit à Londres

Lundi soir, douze dresseurs se sont affrontés lors de cette étape londonienne de la Coupe du monde de dressage. Le Grand Prix est l’épreuve qui ouvre toutes les étapes Coupe du monde et qui permet de connaître l’ordre dans lequel vont s’élancer les dresseurs lors de la Reprise Libre en Musique. Afin d’accroitre l’intérêt médiatique et du public, les organisateurs du concours ont alors imaginé une nouvelle version du Grand Prix. Lundi soir, chaque couple a déroulé une reprise écourtée sur une musique choisie par un directeur artistique. Après leur prestation, les dresseurs ont dû se prêter au jeu de l’interview et débriefer leur prestation en bord de piste. Encore en phase de test, ces éléments mis en place ont pour but de rendre plus vivante cette première partie de CDI-W.



Au terme de l’épreuve, Hans-Pieter Minderhoud s’est finalement imposé. Le Néerlandais a été le meilleur avec une moyenne de 73,895% sur son étalon KWPN de dix ans seulement, Glock’s Dream Boy. Victorieux pour la première fois du rendez-vous londonien, le dresseur s’est avoué quelque peu décontenancé par la nouvelle formule. “Je pense que cette nouvelle formule est très bien pour améliorer l’attractivité de ce sport. Toutefois, il y a quelques petites choses à améliorer, mais c’est actuellement en cours de travail […]. Pour le public c’est vraiment super, mais pour les cavaliers c’est tout de même un peu étrange”, a-t-il décrit.

Forfait avec sa meilleure jument Mount St John Freestyle, préservée pour une toux, Charlotte Dujardin s’est tout de même présentée dans cette épreuve courue chez elle. En effet, son mentor Carl Hester a consenti à lui prêter Hawtins Delicato, un cheval qu’elle avait déjà monté en compétitions internationales par le passé. Avec le bai, la cavalière est parvenue à se placer deuxième grâce à la note de 73,026%, malgré le fait que le cheval n’ait pas d’expérience en concours indoor. Là encore, Charlotte Dujardin a émis quelques réserves quant au nouveau format. “Descendre de son cheval juste après sa reprise pour donner ses impressions m’a quelque peu déstabilisée, mais c’était génial d’avoir le soutien du public en contrepartie”, a exprimé la Britannique.En troisième position, on retrouve pour leur première tentative à Londres, l’allemand Frederic Wanders et son cheval Duke of Britain grâce à une reprise gratifiée de 72,632%.



Côté français, la déception était de mise en particulier pour Stéphanie Brieussel venu avec son cheval de tête Amorak. Le couple a obtenu une moyenne de 63,789%, et terminé dernier de l’épreuve, en étant particulièrement pénalisé par le travail au galop et le pas rassemblé. L’autre représentante française était Marie-Émilie Bretenoux en selle sur Quartz of Jazz. Tous deux ont terminé en neuvième position avec une moyenne proche de celles obtenues aux étapes Coupe du monde de Lyon et Stuttgart, 67,342%.