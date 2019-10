Molly Malone V se consacrera désormais à l’élevage

Pour toujours, Molly Malone V restera la jument qui a propulsé Bertram sur le devant de la scène. Alors inconnu au plus haut niveau mais bien connu à Poneys et en Juniors où il collectionnait les médailles, le prodige irlandais a en effet été révélé grâce à cette extraordinaire jument, qui lui a permis de connaître ses plus grands succès. Aujourd’hui, la carrière de Molly Malone V est derrière elle, et la grise va désormais être consacrée à l’élevage.



L’histoire commune entre Bertram Allen et Molly Malone V a débuté alors que la jument avait huit ans. Rapidement, tous deux décrochent l’argent individuel aux championnats d’Europe Juniors de Vejer de la Frontera. Tout s’accélère ensuite avec une victoire dans le Grand Prix CSIO 5* de Lummen, puis celui de Dublin, ce qui représente une réussite tout à fait singulière pour un Irlandais. À seulement dix-huit ans, Bertram Allen et sa complice sont choisis pour les Jeux équestres mondiaux, en 2014. Ils y ont remporté l’épreuve de Chasse, premier rendez-vous de ce championnat qu’ils ont conclu au septième rang.

Aussi à l’aise à l’extérieur qu’à l’intérieur, le couple a également remporté la Coupe du monde de Vérone, avant de monter sur la troisième marche de la finale de Las Vegas en 2015, derrière le Suisse Steve Guerdat et Albfuehrens Paille de la Roque et la Française Pénélope Leprevost associée à Vagabond de la Pomme. Cette même année, la paire a signé son dernier grand succès en s’imposant dans le Grand Prix CSI 5* de Dinard, en juillet. Depuis, leurs résultats étaient en dents de scie, ce qui ne les a pas empêchés d’obtenir de bons accessits.