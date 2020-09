Il est incontestablement LE cavalier de la semaine, peut-être même LE cavalier de l’année ! Petit à petit, Niels Bruynseels et Gancia de Muze sont en train d’écrire leur légende, et le CSI de Grimaud figurera sans doute aucun parmi les plus beaux chapitres de leur histoire. Vainqueurs du Grand Prix 4* de Grimaud en juillet dernier, le couple a continué sur son exceptionnelle lancée en s’adjugeant hier le quatrième Grand Prix 5* de Grimaud.

Cet été, le cavalier témoignait: “Il n’y a pas de mot assez fort pour décrire Gancia. Cette jument est vraiment incroyable.” Mais une jument incroyable n’est malheureusement pas grand-chose sans un exceptionnel pilote. Et quel pilote ! Déjà samedi, Niels Bruynseels a remporté le Grand Prix du CSI 3* aux commandes d’une autre jument, Frenchy Vds, et avait expliqué: “Demain, je serai accompagné de Gancia de Muze pour le Grand Prix 5*. Je pense que le parcours sera délicat, technique et avec un temps assez court mais Gancia est formidable et elle a déjà beaucoup gagné. Demain encore, je devrai m’appliquer à bien monter (rires)!” Niels Bruynseels a démarré avec Gancia en 2015, alors que la jument avait neuf ans. Depuis, le couple, a remporté sept Grands Prix 5*! Knokke, Bois-le-Duc, Bruxelles à deux reprises, Cannes… et désormais Grimaud.

Au terme de la première manche, quatorze couples s’étaient qualifiés pour le barrage du Grand Prix à 1,60m imaginé par le chef de piste français Cédric Longis. A l’image des précédents Grands Prix, la liste des barragistes laissait entrevoir une finale à grand suspense, avec pas moins de dix nations représentées, dont l’Irlandais Denis Lynch, vainqueur de ce même Grand Prix la semaine dernière et le numéro 2 mondial au classement Longines, Martin Fuchs.

Parti en début de barrage, l’Italien Alberto Zorzi s’est installé aux commandes de l’épreuve grâce à un chronomètre de 40”37. Alors que Roger-Yves Bost, en selle sur Sangria du Coty, est rentré en 41”41, que la Belge Gudrun Patteet a terminé plus rapidement, mais avec une faute de Sea Cost Peebles Z, et que l’Irlandais Denis Lynch a conclu en 41”26, on pouvait penser l’Italien bien parti pour la victoire. Les couples arriveraient-ils alors à terminer le barrage sous la barre des quarante secondes et sans faute? La question fut rapidement réglée. Gancia de Muze et Niels Bruynseels ont alors réalisé un barrage parfait en 39”70 et aucun des sept concurrents suivants n’ont reussi à les rattraper. Avec un chronomètre de 41”61, l’Autrichien Max Kühner a finalement signé une septième place, juste derrière l’Allemand Daniel Deusser, sixième avec Tobago Z (41’’58). Christian Ahlmann, Martin Fuchs, Henrick von Eckermann et Kevin Staut ont quant à eux écopé d’une faute chacun. Avant l’entrée en piste du dernier couple, la victoire était donc assurément belge. Lancé à la poursuite de son compatriote avec Igor, Jos Verlooy a fait trembler le clan Bruynseels… mais a finalement terminé en 40”28, soit près d’une demi seconde derrière son compatriote. C’est donc par un doublé belge que s’achève le quatrième Grand Prix 5* de Grimaud cette année.

“Gancia sait toujours ce qu’elle doit faire et elle aime gagner. Je n’ai vraiment qu’à bienmonter ! Elle sautait encore très bien aujourd’hui et j’ai vraiment la sensation qu’elle sautait ce parcours et ce barrage avec beaucoup de facilité et d’envie. Gancia est naturellement rapide, elle connait le jeu. Elle sait que c’est le Grand Prix et elle essaie de tout faire pour être la meilleure.

Notre histoire est longue. Nous avons une connexion très particulière elle et moi. D’ailleurs, en première manche, je n’ai pas vraiment regardé les autres cavaliers. Je ne me fie pas trop aux autres quand je monte Gancia car elle ne fonctionne comme aucun autre. Je sais comment je dois monter mon parcours dès la reconnaissance. C’est une jument qui a beaucoup de tempérament. À la maison, elle préfère toujours rester seule, tranquille. Elle n’aime pas trop travailler sur le plat donc nous l’emmenons beaucoup en extérieur. Mon équipe et moi essayons de tout faire pour elle au quotidien. Tout est fait pour qu’elle soit dans les meilleures conditions. Elle est la princesse, la numéro un de l’écurie et elle le sait bien !”, a déclaré le vainqueur du jour.

Après une petite pause d’une semaine, la piste du haras des Grillons de Grimaud accueillera de nouveaux les meilleurs cavaliers du circuit international pour deux CSI 4*, du 8 au 11 octobre, puis du 15 au 18 octobre, pour le clap de fin de cette saison varoise.

