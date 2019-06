NZB Campino, la monture olympique de Mark Todd à la retraite

Mark Todd a annoncé la retraite sportive de son cheval olympique NZB Campino. Le bai de dix-sept ans va à présent profiter des prairies du cavalier néo-zélandais et du calme de la vie de retraité après une carrière riche en succès.



En effet, dans un billet disponible sur le site internet de la légende du complet, un vibrant hommage est destiné à son complice. “À dix-sept ans, il est toujours aussi disposé à voyager jusqu’à l’hémisphère nord et il a gardé sa nature aussi douce. Le manager d’écuries de Mark, Jess Wilson, a un lien particulier avec lui et a décidé que le nouveau travail de Campino serait notamment de veiller sur les jeunes dans les prés mais aussi de se faire dorloter par Jess le plus possible ! Tant de merveilleux chevaux ne peuvent profiter de leur retraite…en tout cas lui y aura droit !” explique le communiqué.



Si le Hanovrien surnommé “Kinky” bénéficie de tant d’attention, c’est grâce à sa carrière tout simplement remarquable. “Kinky est l’un des chevaux les plus importants depuis son arrivée aux écuries de Mark. (…) Arrivé à l’âge de sept ans, il rapidement montré sa classe à huit ans en remportant le CCI 3-L d’Hartpury. “Il a ainsi promptement évolué tout comme son partenaire d’écurie, Leonidas II, arrivé presque à la même période. L’année suivante, il finissait deuxième du CCI 3-L de Saumur, et troisième du CCI 4*-L de Boekelo.” peut-on lire sur le site.



Mais si le hongre est si connu dans le monde du complet, c’est grâce à son exceptionnelle performance aux Jeux olympiques de Londres. Avec son fidèle pilote, le bai âgé seulement de dix ans a terminé à la douzième place en individuel et a permis à l’équipe néo-zélandaise de repartir avec une médaille de bronze. “De retour après une pause en 2014, Kinky a rapidement remporté le CCIO 4*-L à Houghton Hall, qui a toujours été un de ses évènements préférés. Il a été très clair quant à ses préférences ; en effet, il sautait volontiers sur des fossés impressionnants comme celui nommé Centaurs Leap à Burghley ou encore le Vicarage V à Badminton mais si on lui présentait un petit fossé au milieu d’un coffin il le regardait inévitablement. Ainsi, il n’a jamais aimé Brahman pour cette raison et pouvait toujours refuser de sauter un fossé s’il pensait y voir des dragons !”s’amuse l’écurie de Mark Todd dans son communiqué.