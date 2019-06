Ohlala se consacrera désormais à l’élevage

Elle est de ces juments auxquelles on ne prête pas attention lors du premier coup d’œil. Mais à l’instar du minuscule Seabiscuit sur les champs de courses, la petite baie Ohlala a réussi à s’imposer dans les plus grands concours de saut d’obstacles internationaux. Si la jument suédoise devait revenir sur les pistes de concours prochainement après plusieurs mois d’arrêt forcé en raison d’une blessure en avril dernier, il n’en sera rien.



En effet, sa cavalière, Lauren Hough, a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de carrière de sa complice et la volonté de la faire à présent reproduire : “Elle est en très bonne santé et très heureuse, mais je me suis dit qu’elle ne reviendrait pas au plus haut niveau en raison de sa blessure contractée l’an passé”. Par la même occasion, l’athlète américaine a également rendu hommage à son petit bout de jument au caractère de guerrière qu’elle surnomme affectueusement “Lala” : “Elle a été la jument d’une vie pour moi, et la décision de la mettre à la retraite a été difficile à prendre. Toutefois, je sais au fond de mon cœur qu’il s’agit du meilleur choix ! (…) Merci Lala, pour toutes ces victoires à travers le monde… Je ne suis pas sûr que je te remplacerai un jour, mais j’espère que je pourrai faire perdurer ton nom avec de beaux poulains. Lala, je sais que le sport se souviendra de toi comme la petite jument avec le plus grand des cœurs.”



Cette petite baie au dos long et à l’épaule massive a montré dès ses débuts des capacités hors-normespour une jument d’1m55 seulement, de parsa vigueur et sa puissance, avec notamment une première place dans une épreuve à deux manches au CSI 3* de Nörten-Hardenberg, en 2012. Avec l’expérience et le temps, le couple composée d’Ohlala et de Lauren Hough a réussi à monter les échelons comme le prouvent leurs victoires dans le Crédit Suisse Grand Prix de Genève en 2014, ou encore leur participation aux Jeux Pan-américains en 2015 où elles ont récolté deux médailles de bronze. Un an plus tard, leur succès dans la Coupe des nations de Saint-Gall ou encore leur triomphe dans la Coupe du monde Longines de Washington, demeureront parmi leurs plus beaux souvenirs.