Opium des Verrières à la retraite

Le CCI 5*-L de Pau, que son cavalier Maxime Livio a remporté en 2016 avec son voisin d’écurie Qalao des Mers, aurait pu être sa dernière compétition de concours complet. Toutefois, Opium de Verrières ne foulera pas la piste des Pyrénées-Atlantiques, son pilote ayant décidé de lui offrir une retraite sportive anticipée. Le Selle Français de dix-sept ans va en effet rejoindre les paddocks de Damien et Bruno Morille, auprès de Japiur II et Cathar de Gamel. “Comme vous avez pu le voir, nous n’avons finalement pas engagé Opium à Pau. Je rêvais de lui offrir une belle dernière épreuve à la hauteur de sa carrière. Malheureusement, bien que son mental se batte pour cet objectif, je sens que ses dix-sept ans nous rattrapent. J’ai donc décidé d’arrêter sa carrière et de lui offrir la retraite qu’il mérite. Aucune inquiétude, Opium part à la retraite en pleine forme, je n’ai juste pas voulu prendre le risque de faire la course de trop”, a déclaré Maxime Livio sur sa page Facebook.



Élevé par Dominique Bernard et Cendrine Pouget, Opium de Verrières avait intégré les écuries de Maxime Livio il y a douze ans, après avoir débuté la compétiiton en dressage et en saut d’obstacles. Pendant ces années, le duo s’est imposé au niveau Pro Élite, a remporté le CCI 4*-S du Pouget il y a deux ans et s’est aussi classé cinquième du mythique CCI 5*-L de Luhmühlen la même saison. L’an dernier, le bai avait été du voyage pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon, en Caroline du Nord. Il y avait participé à la qualification olympique de la France pour Tokyo 2020, et avait également apporté sa pierre à l’édifice pour le bronze décroché par les Bleus.