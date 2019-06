Peder Fredericson commence fort à Hamburg

Pour la sixième étape du Longines Global Champions Tour, le circuit s’est arrêté à Hambourg, en Allemagne. La première épreuve importante s’est illustrée hier sur la piste hambourgeoise, avec un parcours côté à 1,50m. Peder Fredricson a mis d’accord ses quarante-six concurrents dès son premier passage en réalisant le sans-faute le plus rapide. Avec l’extraordinaire H&M All In de Vinck, il a également excellé lors du barrage, et s’est approprié la tête du classement. Cette victoire est bénéfique pour ses résultats personnels qui figuraient moins positif la semaine dernière au CSIO 5* de Rome. La deuxième place s’est mise aux couleurs du Portugal grâce Luciana Diniz et Vertigo du Desert. Le couple semble en forme, puisqu’il a terminé huitième du Grand Prix CSI 5* de Madrid, et quatrième le lendemain. Mais l’Allemagne, pays hôte de cette étape, ne s’est pas laissé faire. Andre Thieme a également signé deux tours parfaits, grâce aux performances de Crazy Girl V. C’est le premier podium international du couple depuis leurs débuts, en novembre 2017.

Emanuele Gaudiano s’est positionné à la quatrième place, avec Kingston van het Eikenhof, après une barre au barrage. Il a devancé trois cavaliers néerlandais, qui ont comptabilisé un score identique : Marc Houtzager, Bart Bles et Harrie Smolders. Le Britannique Ben Maher, a pris la huitième place aux rênes de sa Concona. La jument de neuf ans a mis une barre a terre dans le deuxième tour, à l’image de Pumped Up Kicks, sous la selle de l’américaine Jennifer Gates, qui se placent neuvièmes.

Côté français, seul Roger Yves Bost était au départ. Mais cette première épreuve allemande ne lui a pas réussi. En selle sur son Selle Français Sunshine du Phare, le couple a été éliminé.