Philippe Guerdat officiellement remplacé

La Fédération française d’équitation (FFE) a communiqué lundi sur sa décision de démettre de ses fonctions le sélectionneur de l’équipe de France de saut d’obstacles, Philippe Guerdat. Une annonce faite par le Président de la FFE au quotidien sportif L’Équipe. En poste depuis février 2013, le Suisse avait pourtant signé un contrat courant jusqu’en 2020.

Comme le communiquent la grande majorité des cavaliers, Philippe Guerdat a donné un nouveau souffle au saut d’obstacles français, permettant à de jeunes talents d’éclore et créant un véritable esprit d’équipe. Si son bilan a été moins bon ces deux dernières saisons, avec une septième place aux Européens Longines de Göteborg en 2017 et une neuvième place aux Jeux équestres mondiaux de Tryon mi-septembre, le désormais ex-sélectionneur national a permis à la France de remporter pas moins de cinq médailles lors de différents championnats internationaux entre 2013 et 2017. Outre la double médaille d’argent décrochée aux Mondiaux de Normandie il y a quatre ans, Philippe Guerdat a connu l’apogée de sa carrière aux côtés des Bleus en 2016, décrochant l’or olympique à Rio de Janeiro.



Ces dernières semaines, alors que la rumeur enflait, beaucoup de cavaliers ont pris la parole pour s’opposer au renvoi du sélectionneur, à l’image du numéro un français Kevin Staut. Philippe Guerdat a lui-même regretté son départ hier matin dans une interview pour GRANDPRIX-Replay.com : “Je n’aurai jamais imaginé ce scénario. J’espérais vraiment aller au bout de mon mandat”.



Serge Lecomte a justifié ce départ à deux titres : d’une part, parce que les résultats obtenus notamment aux Jeux équestres mondiaux de Tryon ont été décevants, et d’autre part, car la politique fédérale évolue. L’objectif étant d’associer un sélectionneur avec un entraîneur, mais la FFE n’en n’avait pas les moyens financiers avec Philippe Guerdat comme sélectionneur. Serge Lecomte a indiqué à l’Equipe que Sophie Dubourg, actuelle Directrice technique nationale, va prendre le relai au poste de sélectionneur. L’entraîneur qui doit la seconder n’a pas encore été trouvé.