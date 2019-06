Retour triomphal pour Philippe Rozier et Rahotep de Toscane à Lausanne

S’il lui reste encore deux jours de compétition, la toute première édition du Longines Masters de Lausanne a déjà offert au public un moment riche en émotion vendredi soir. Dans l’épreuve majeure de cette journée, Philippe Rozier et son fidèle Rahotep de Toscane ont décroché une sublime victoire au terme d’un barrage qui comptait dix cavaliers.

Ce succès était riche de sens pour Philippe Rozier, qui retrouve non seulement son complice gris au sommet de sa forme après avoir été longtemps éloigné des terrains à cause d’une blessure, mais qui devance en plus, pour la toute première fois, son frère Thierry sur le podium ! En selle sur Venezia d’Ecaussinnes, sa jument de quatorze ans qui avait signé le double sans-faute dans la Coupe des nations de La Baule le mois dernier, Thierry Rozier s’est en effet incliné à la deuxième place pour seulement trois dixièmes de seconde en trop.

Devant son public, Alain Jufer a réalisé la meilleure performance suisse en prenant la troisième place. Le cavalier était en selle sur Cornet MM, un hongre de dix ans qui était monté jusqu’en fin d’année dernière par son compatriote Werner Muff. On peut également souligner la belle prestation du jeune Bryan Balsiger qui se classe encore une fois à une honorable quatrième place avec AK’s Courage.

La victoire aurait cependant très bien pu échapper à Philippe Rozier, puisque deux cavaliers étaient sortis de piste avec un chronomètre plus rapide. Au jeu de la vitesse, Ramzy Al Duhami a été le plus fort ce vendredi soir, mais le Saoudien a finalement été relégué au cinquième rang pour avoir fait tomber une barre avec High Quality J. Même sanction pour l’amazone française Alexandra Paillot, elle aussi plus rapide que le cavalier vainqueur avec son Selle Français Polias de Blondel, mais qui termine sixième pour être sortie de piste avec quatre points au compteur.

Eux aussi qualifiés pour la finale au chronomètre, Pénélope Leprévost et Simon Delestre se retrouvent huitième et neuvième avec Andiamo Semilly et Hermès Ryan.