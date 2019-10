Robert Whitaker sur toute la ligne à Helsinki

Le flegmatique Robert Whitaker n’aura pas fait le voyage jusqu’en Scandinavie pour rien ! Pour cause, le Britannique y a remporté le petit Grand Prix samedi, mais aussi et surtout la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles hier après-midi. Deuxième acte du circuit indoor, l’épreuve a rassemblé huit couples au barrage, qui ont tous réussi un sans-faute lors du premier parcours. Parmi les quatre double zéro, Robert Whitaker a donc été le plus rapide, parvenant à mener son pourtant imposant bai de seize ans de manière optimale dans cette piste indoor.

Bien qu’en selle sur le survolté Jet Run, Sergio Álvarez Moya n’a pu faire mieux et s’est incliné pour moins de sept centièmes. Son bai avait déjà fait sensation au début du mois à Barcelone, où il avait offert la victoire à l’Espagne dans la Consolante de la finale des Coupes des nations Longines. Particulièrement à l’aise sur ce circuit depuis la saison dernière, la Belge Celine Schoondbroodt de Azedevo a complété le trio de tête avec sa volontaire Cheppetta.



Pour la France, Kevin Staut est parvenu à accéder au barrage avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC. Le numéro un tricolore y a malheureusement chuté sur le mur après un refus, son hongre semblant surpris de découvrir cet obstacle en sortie de tournant. Olivier Robert a quant à lui écopé d’une faute de Tempo de Paban lors du premier parcours.

Les premiers points en vue de la finale de Las Vegas ont donc été distribués, et grâce à sa bonne campagne scandinave, le Suédois Peder Fredricson a pris les commandes du circuit. Il caracole en tête avec vingt-et-un points, et a donc fait la moitié du chemin vers la finale, qui requiert chaque année une quarantaine de points. Il devance Bryan Balsiger, vainqueur à Oslo, et donc Robert Whitaker. Deux fois huitième, Kevin Staut est bien engagé également en pointant à la cinquième place avec dix-huit points.