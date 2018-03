Scott Brash décroche la première étape du Global Champions Tour à Mexico

La saison extérieure a enfin démarré ! Hier soir, le Longines Global Champions Tour a vécu sa première étape de la saison 2018 dans la capitale du Mexique, Mexico. S’ils étaient vingt-cinq à y participer l’an dernier, le nouveau réglement a laissé trente-cinq couples prendre le départ du Grand Prix, concocté par le chef de piste espagnol Javier Trenor. Un parcours bien dosé, qui a laissé huit duos terminer leur première manche sans faute, se qualifiant ainsi pour le barrage.

Après un barrage palpitant sur la grande piste en herbe de Mexico, la victoire est finalement revenue à Scott Brash. À la peine depuis de nombreux mois après la blessure de son extraterreste Hello Sanctos, le Britannique a une fois de plus surpris les foules en bouclant le meilleur des doubles zéro avec sa fidèle Ursula XII. L’ancien numéro un mondial, traçant une dernière ligne impeccable et rapide, a franchi la ligne d’arrivée avec un chronomètre de 38″65. “Je suis très content d’Ursula, qui sautait de mieux en mieux après chaque obstacle”, a confié le lauréat. “J’ai eu la chance de pouvoir voir les tours d’Alberto (Zorzi, ndlr) et Daniel (Deusser) juste avant moi. C’était un avantage. J’ai essayé de tirer profit de la grande amplitude de galop de ma jument, qui est sa plus grande force, et c’est la bonne piste pour ça. C’était mon avantage. C’est probablement la dernière saison de ma jument, donc remporter cette grande victoire à Mexico, c’est satisfaisant !”

Pour près de deux secondes, l’Allemand Daniel Deusser, en selle sur son jeune Tobago Z, a dû lui céder la victoire. L’Italien Alberto Zorzi a complété ce trio de tête avec Contanga, la fabuleuse jument d’Athina Onassis.

Côté Français, Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Simon Delestre n’avaient pas réussi à se qualifier pour le Grand Prix, sortant de l’épreuve précédente avec de lourds scores. Julien Epaillard a donc été le seul représentant tricolore dans ce Grand Prix. Aux rênes de Safari d’Auge, le pilote n’a pu éviter une faute sur un vertical sur bidet en milieu de parcours, terminant tout de même à une excellente treizième place.