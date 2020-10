“C’était un super Grand Prix! Courir un barrage à huit, avec quarante-six partants au premier tour, correspond vraiment au quota parfait de qualifiés: le chef de piste Andrea Colombo a fait un super travail, malgré le plateau qui a dû lui donner du fil à retordre. Bien sûr, c’est plus simple pour moi de le faire remarquer, en faisant partie de ces huit barragistes, mais vraiment, le tracé et le niveau de ce Grand Prix étaient exceptionnels! Le barrage était vraiment trépidant, très rapide, avec une longue galopade jusqu’au dernier obstacle, là où, je pense, je suis parvenu à gagner du temps. Mon cheval Hello Jefferson est très rapide au sol, et très rapide pour enchaîner les obstacles. Il est tellement respectueux que je lui fais une confiance aveugle lorsqu’il s’est agi de tout donner dans la dernière ligne, de mesurer la distance dont il avait besoin: je fais entièrement confiance au compas qu’il a dans l’œil. Je serai de retour la semaine prochaine, à l’occasion de la dernière date de la saison. En deux ans de compétition ici à Grimaud, j’ai déjà remporté deux Grands Prix 4* et un Grand Prix 2*. Comptez sur moi pour tout donner le week-end prochain. Les meilleurs chevaux et cavaliers seront bien sûr présents, comme d’habitude, la tâche ne sera pas simple, mais je vais tenter la passe de quatre!”, a averti le cavalier britannique après sa nouvelle victoire.

Premier à s’élancer dans le barrage (jamais une place très simple), Simon Delestre, l’un des deux cavaliers tricolores rappelés dans cette deuxième manche au chronomètre était associé à son rapide et expérimenté Chesall Zimequest. Le duo lorrain a signé un deuxième parcours sans faute, dans un bon tempo. Un chronomètre qui a été malgré tout immédiatement battu par l’un des couples les plus réguliers sur ce niveau d’épreuve: l’Italien Emanuele Gaudiano et son inimitable Chalou, qui ont également réalisé un double sans-faute, et plus rapides que le Tricolore. Troisième à s’élancer, le Belge Pieter Devos sur Jade vd Bisschop n’a renversé aucune barre lui non plus, mais a été moins rapide. L’Allemand Daniel Deusser, troisième cavalier au classement mondial Longines, a connu moins de chance que ses prédécesseurs et a écopé de quatre points, aux commandes de Casallvano. Cinquième cavalier au départ de ce barrage, le cavalier écossais Scott Brash sur son Hello Jefferson a relégué le leader provisoire Gaudiano à la deuxième place: sans-faute, et quarante centièmes de moins pour le dixième cavalier mondial ! Ne restaient plus à s’élancer “que” Julien Epaillard, reconnu comme l’un des pilotes les plus rapides au monde, le Belge Niels Bruynseels, dont le nom restera incontestablement associé à cette deuxième saison varoise après sa double victoire en Grand Prix, et le numéro deux mondial et champion d’Europe en titre, le Suisse Martin Fuchs. Les deux premiers, respectivement associés à Alibi de la Roque et Delux Van T & L ont renversé une barre ; deux barres pour le couple suisse Martin et Silver Shine. Les jeux étaient faits. Pour la troisième fois de la saison sur un Grand Prix, Scott Brash faisait résonner le God Save The Queen dans la journée finissante de cette dixième semaine de concours à Grimaud.