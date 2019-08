Sidney Dufresne doit renoncer aux Européens Longines de Luhmühlen

Mauvaise nouvelle pour l’équipe de France de concours complet. Les Bleus viennent de perdre l’un de leurs piliers, comme l’a annoncé la Fédération Française d’Equitation, jeudi 22 août. Sidney Dufresne, qui devait initialement représenter le drapeau tricolore à Luhmühlen, en Allemagne du 28 août au premier septembre, à l’occasion des championnats d’Europe Longines, a dû tirer un trait sur l’échéance continentale. En effet, sa monture, Trésor Mail, propriété d’Iris de Fleurieu et Agnès Troublé, présente un hématome sous un genou. Le traumatisme a été détecté lors du stage de préparation de l’équipe de France, qui se déroulait à Bréhal, en Normandie, la semaine dernière. Par prudence, l’équipe fédérale, les vétérinaires ainsi que les propriétaires de Trésor Mail ont décidé de retirer le fils de Jaguar Mail de la sélection pour les championnats d’Europe.

Pour combler ce forfait, Thierry Touzaint et son encadrement technique ont choisi d’appeler en renfort les récents lauréats du CCIO 4-S du Grand Complet, Karim Laghouag et Punch de l’Esques. L’expérimenté couple rejoint ainsi les cinq autres duos sélectionnés, à savoir Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage, Alexis Goury & Trompe l’œil d’Emery, Christopher Six & Totem de Brecey, Nicolas Touzaint & Absolut Gold*HDC ainsi que Thibaut Vallette LCL & Qing du Briot*ENE-HN.

En bronze lors des derniers Jeux Equestres Mondiaux de Tryon, la France est assurée de se rendre à Tokyo l’an prochain, pour les Jeux Olympiques. Ainsi, la sélection Tricolore devrait avoir à coeur de bien figurer. Sans pression sur leurs épaules, les Hommes de Thierry Touzaint pourront également se préparer au mieux en vue des prochains Jeux Olympiques. Pour rappel, les Français avaient décroché l’or à Rio en 2016, tout comme l’équipe de saut d’obstacles.