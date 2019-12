Steve Guerdat conclut 2019 au sommet du classement mondial Longines

Steve Guerdat est désormais assuré de conclure un an de règne continu sur le classement mondial Longines publié chaque mois par la Fédération équestre internationale (FEI). Au sommet de cette hiérarchie depuis janvier, le cavalier helvète a notamment pu compter sur ses deux podiums dans les Coupes du monde Longines de Vérone et Stuttgart sur Alamo et Venard de Cerisy pour garder de l’avance. Pour le classement du mois de janvier, il devra toutefois se méfier de son coéquipier et meilleur ami Martin Fuchs. Champion d’Europe individuel cet été avec le formidable Clooney 51, le cavalier de vingt-sept ans empile les succès. Il s’est en effet imposé dans la Coupe du monde Longines de Lyon début novembre avec son complice des Européens, et a remporté deux épreuves aux CSI 5*-W de Vérone et Stuttgart, en selle sur Tam Tam du Vallon. Si bien qu’il est désormais à moins de quatre-vingt points de déloger son modèle Steve Guerdat. À distance, l’Allemand Daniel Deusser complète ce trio de tête.



Pour ce qui est des Bleus, Julien Épaillard ne sera resté numéro un français qu’un seul mois. Comme par le passé, Kevin Staut le devance à nouveau. Le champion olympique par équipes de Rio de Janeiro a toutefois perdu trois rangs pour se classer vingtième, à dix points devant Julien Épaillard.