Steve Guerdat garde le cap au classement mondial Longines

Le Suisse Steve Guerdat ne semble pas décidé à vouloir quitter son trône et reste maître du classement mondial des meilleurs cavaliers au monde. En effet, le porteur du fameux brassard Longines s’est encore démarqué ces dernières semaines avec ses classements en Coupe des nations mais aussi en individuel comme à la Baule ou la semaine dernière à St-Gall. Depuis qu’il a détrôné Harrie Smolders, désormais neuvième, en décembre dernier, il vivait sous la menace de se faire voler la couronne par l’américain McLain Ward, mais ce dernier a connu une période moins faste qui l’a relayé ces deux derniers mois à la sixième position. Désormais l’autre menace imminente est encore une fois suisse, et ce n’est autre que Martin Fuchs, le jeune cavalier de ving-sept ans à fait son entrée fulgurante dans le top trois grâce à ses récents exploits comme sa victoire dans le Grand Prix du Global Champions Tour à Madrid, concours où il se classe dans plusieurs épreuves intermédiaires, mais aussi grâce à sa victoire dans l’épreuve des six barres de Rome et plus récemment une septième place à St-Gall.

Peder Fredericson, en deuxième position, talonne toujours le champion olympique et gagne cent vingt-deux points ce mois-ci.

Pour le reste du classement, le nouvel arrivant dans le top 10 est le belge Niels Bruynseels, il rejoint son compatriote Pieter Devos actuel cinquième de cette liste et éloigne l’américain Elizabeth Madden, seule femme y figurant ces derniers mois. Les Allemands Daniel Deusser et Marcus Ehning remontent que très peu, respectivement de deux et une place, les positionnant en quatrième et huitième position.

Les Tricolores qui n’étaient que trop absents dans le top vingt ces derniers mois continuent leur légère remonté à l’image de Kevin Staut, quatorzième qui prend tout juste les devants sur son compatriote Simon Delestre. Ils sont suivis de plus loin par leur collègue Julien Epaillard en vingt-neuvième place et de l’amazone Pénélope Leprevost, quarante-septième, auteure d’un bond de vingt-six places en un mois. On retrouve dans le top cent d’autres tricolores comme Alexis Deroubaix, Michel Robert, Guillaume Foutrier, Nicolas Delmotte, Edward Levy, Roger-Yves Bost et la cavalière Félicie Bertand.