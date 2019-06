Steve Guerdat reste sur sa lancée à Saint-Gall

Après sa deuxième place dans le Grand Prix du CSIO 5* de La Baule il y a deux semaines et sa superbe performance dans la Coupe des nations de Rome, le numéro un mondial Steve Guerdat s’est à nouveau démarqué vendredi, cette fois-ci chez lui, en remportant le Grand Prix Longines du CSIO 5* de Saint-Gall, en Suisse. Hissé sur son récent partenaire à ce niveau, le Selle Français Venard de Cerisy, le pilier des Vestes Rouges a accédé à la première marche du podium. Après avoir bouclé une première manche délicate à quatre points, il a réalisé un barrage sans faute avec le meilleur chronomètre de 47″62, confirmant tout son talent et sa régularité impressionnante.

Aussitôt les premiers cavaliers partis sur le premier parcours, les difficultés se sont ciblées sur le double n°11 et la palanque n°6. Le Suisse Martin Fuchs en a d’ailleurs fait les frais et s’est vu privé de deuxième manche en selle sur The Sinner. Seulement deux couples ont parvenu à boucler le parcours parfait en première manche : le jeune Helvète Bryan Balsiger à domicile, associé à son fidèle Clouzot de Lassus, et la Française Pénélope Leprevost sur Vancouver de Lanlore. Par conséquent, ils ont été les deux seuls à s’élancer en seconde manche avec la possibilité de boucler un double zéro. Cependant l’amazone tricolore n’a pu empêcher une faute lors de son deuxième parcours, sortant pénalisée d’une faute sur l’avant-dernier obstacle, un vertical en sortie de virage. Elle n’a pas été assez rapide et a donc fini au pied du podium. Quant au Suisse Bryan Balsiger, il n’a su éviter la faute et son chronomètre de 54“69 qui le pénalise d’une faute supplémentaire lui a valu la place de sixième.

Le barème de cette épreuve a donc permis aux onze premiers de la première manche de courir la deuxième contre la montre. Pour plusieurs cavaliers sortis avec quatre points et repêchés pour le barrage, c’était une opportunité de s’élancer à nouveau et de réaliser le parcours parfait. Ce fut le cas notamment du Suisse Arthur Gustavo da Silva qui a fini pourtant deuxième, avec malheureusement quarante-et-un centièmes de retard sur son redoutable compatriote Steve Guerdat. Les Britanniques ont été représentés par Laura Renwick dans cette seconde partie d’épreuve, en selle sur Dublin V ; elle a comptabilisé un total de quatre points et est montée sur la troisième marche du podium avec un chronomètre de 49“47. Moins de chance pour le Normand Kevin Staut, en selle sur Calevo 2, neuvième à l’issue de la première manche. Le pilier des Bleus est parvenu à accéder au barrage mais a commis de nouveau une faute, le reléguant à la huitième place avec un score final de huit points juste derrière la cavalière Suisse Barbara Schnieper.